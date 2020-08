Vecinos de Pelamios alertan de los peligros de contagio por los okupas de varias viviendas

Santiago. Las familias del barrio de Pelamios están sobrepasadas por la situación que viven desde hace un año y que, con las circunstancias sanitarias actuales, consideran que se ha convertido en un riesgo para la salud pública. Aseguran que hay varias familias que han okupado diversas viviendas del barrio, y que esa situación ya la han denunciado en diferentes ocasiones sin que esto haya tenido consecuencia alguna. Tantos meses después, los okupas siguen allí, y acumulan “múltiples queixas e avisos que os veciños trasladamos constantemente á administración e á Policía, tanto Nacional como Municipal, con todo tipo de detalles da situación”. Sin embargo, pese a la insistencia de los residentes, nada ha cambiado.

A los problemas que mencionan de tráfico de drogas, amenazas a los vecinos, presencia de perros de raza peligrosa, discusiones desmesuradas y, por supuesto, preocupación de los propietarios de las viviendas okupadas, se le añade la inseguridad ante la pandemia. “Os okupas non utilizan máscara ningunha e que ateigan zonas comúns nos edificios sen medida ningunha de precaución, a pesar do cal non se percibe a máis mínima acción ó respecto por parte da administración nin da Policía: abonda pasar polo barrio calquera tarde para comprobalo. Non é bo de entender que se descargue en nós a responsabilidade (e mesmo o medo) de cumprir certas normas para evitar multas e a propagación do virus, e que cando alertamos do seu incumprimento nos desprecen ata o punto de non facerlles caso en absoluto ás nosas comunicacións”, asegura uno de los afectados. Inciden en que todo esto se ha comunicado al alcalde y a los concelleiros, y que nadie se ha preocupado por ellos ni ha ido a la zona.

En este momento, su principal miedo es que el barrio se convierta en un foco de contagio del covid-19 ante el incumplimiento de las medidas sanitarias. ECG