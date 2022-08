Vecinos de Villestro temen quedar aislados en verano

Los vecinos de Villestro han hecho trascender sus quejas por las deficiencias que sufre el transporte urbano en la zona. Entre ellas, carencias en las frecuencias de las líneas de autobuses y las importantes reducciones programadas para la época estival. Recortes que, temen, podrían ocasionar un estado de incomunicación severo para la vecinanza, tal y como comunicó el BNG a través de un escrito.

En esta carta, la formación explica que Villestro dispone de un transporte urbano que no da abasto para sus 2.156 habitantes y presenta “importantes deficiencias” como, señala, una muy escasa frecuencia de autobuses los días laborables y una carencia total los sábados por la tarde y los domingos y festivos.

ESCASA FRECUENCIA. Esta última circunstancia en concreto, la imposibilidad de disfrutar de frecuencias en fines de semana y festivos, es una para la que demandan una solución “o vecindario non só das parroquias do rural, senón también dos propios barrios”, apunta el comunicado. En esta línea, la portavoz municipal del BNG, Goretti Sanmartín Rei, afirmó que “é moita a xente maior e os colectivos que se moven regularmente no transporte público que fican sen servizo de autobús nas fins de semana e festivos, algo que impide que numerosas persoas gocen das actividades que se organizan nesas datas e que as deixa pechadas nos seus barrios durante longas xornadas”.

La formación de Goretti apunta también, sobre las frecuencias en la línea P8 Valle Inclán-Reborido, que esta dispone en su horario de invierno de 9 autobuses de lunes a viernes, siendo el último servicio desde Santiago a las 20.30 horas, y de 3 los sábados por la mañana. Ninguno los sábados por la tarde, domingos y festivos, eliminando la línea a mayores un autobús en la temporada de verano. Hechos que, explican, dificulta en gran medida la movilidad y provoca graves perjuicios entre las personas usuarias.

MENOS OPCIONES. En este sentido, tal y como comunicó el vecindario en relación a esta línea, “hay que destacar, además, que ni tan siquiera aparece en el mapa de la Red de Autobuses de Santiago y tampoco hay posibilidad de hacer seguimiento del autobús en la aplicación web ‘+Bus’ por no incluir información sobre la línea”. Algo que, argumentan, empeora al no existir indicación alguna de los horarios en las marquesinas habilitadas a lo largo de la carretera DP-7802 de Rubios a Reborido. Y a estas carencias del transporte urbano, manifiesta el escrito, “hai que engadir os altos prezos de taxi que ten que sufrir a poboación de Villestro por estar fóra dos límites urbanos; o que imposibilita, por exemplo, dispór dunha tarifa fixa para dirixirse ao aeroporto, algo do que si goza a poboación do núcleo urbano”.

Por todo ello, concluye, “Goretti Sanmartín empraza o grupo de goberno a realizar unha reunión formal con todos os grupos da oposición para coñecer en que situación se encontra a proposta de novo contrato de transportes” ya que, recordó la portavoz, “estamos nun contrato que caducou en abril de 2016” y urge dar con una solución que proporcione un resultado “satisfactorio para o conxunto da veciñanza que, evidentemente, non ten o servizo que Compostela merece”.