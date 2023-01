Veciños do Monte do Gozo e a Asociación Cultural Taller Alecrín impulsan o baile entre composteláns

danza. O vindeiro martes 24 de xaneiro, no Centro Sociocultural de Amio-San Lázaro, presentarase cunha xornada de portas abertas Bailas?, programa de obradoiros de baile orientado a adultos que se desenvolverá un martes ao mes, dende febreiro ata xuño do presente ano. O programa comprende, por unha banda, dous obradoiros de Linedance: Introducción ao Linedance de 19.30 a 20.30 horas e Iniciación ao Linedance de 18.00 a 19.30 horas. Estes obradoiros, que teñen inscripción individual, están pensados para todas aquelas persoas que queiran empezar a bailar ou perfeccionar algúns dos estilos de baile como son: o Swing, o Funky, o Cha-cha-chá ou a Bachata entre outros. Por outra banda, ofertarase un novidoso programa de Bailes de Salón de 20.30 a 22.00 horas, orientado a parellas de adultos que queiran, igualmente, iniciarse ou perfeccionar o seu estilo. Neste obradoiro podrán practicarse, entre outros, bailes estándar como o Vals ou o Fox-trot; bailes latinos coma o Cha-cha-chá ou o Jive; e ademais, bailes tropicais como a Bachata ou a Kizomba. O programa pono en marcha a Asociación de Veciños Monte do Gozo en colaboración ca Asociación Cultural Taller Alecrín, primeiro colectivo adicado ao Baile de Salón na comunidade, dirixido por Francisco Muñiz dende os seus inicios na década dos oitenta no seo da USC, e desenvolvendo a súa labor en colaboración con diferentes entidades públicas, privadas e asociativas nas bisbarras de Santiago, Ordes e Barbanza. Os obradoiros están pensados para un máximo de doce persoas, polo que é imprescindible reservar praza previamente. Para inscribirse ou solicitar calquera información adicional, os interesados poderán dirixirse ao teléfono do Taller Alecrín, que é o 698 150 432. redacción