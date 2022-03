Vecinos y empresarios del Ensanche ‘presionan’ al Concello para desatascar el proyecto Peleteiro

Santiago. Representantes de distintos colectivos vecinales, hosteleros y comerciales se reunirán esta tarde (20.30 horas) en el CSC del Ensanche para perfilar la propuesta que le trasladarán al alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, con respecto al desarrollo del proyecto Peleterio. En este sentido, desde la asociación Raigame inciden en la importancia de que no se retrasen todavía más los procesos necesarios para su desarrollo. Tal y como indica Xosé Manuel Durán, presidente del colectivo vecinal del Ensanche, este es un proyecto muy importante para los residentes en esta zona de la ciudad, dado que servirá para dinamizar el Ensanche.

“A nosa idea é que se poña en marcha unha solución que satisfaga a todos os veciños, e por iso defendemos a opción de que a parcela teña saída tanto a República Arxentina como a San Pedro de Mezonzo”, indica el presidente de Raigame, quien apuesta por un espacio versátil, con diferentes usos, si bien incide en la importancia de poner en marcha un centro de día. No obstante, señala que el nuevo edificio debe responder a la condición de un centro polivalente. “Queremos que sexa un lugar que aporte moita vida a zona do Ensanche, no que o comercio poida poñer en marcha un outlet, no que se poidan organizar desfiles, e tamén no que as familias teñan un espacio que sirva para conciliar e no que a cultura teña un papel moi destacado”, señala Durán, quien incide en la importancia de sacarlo adelante cuanto antes. “Non podemos perder de novo outra lexislatura, e por iso facemos un chamamento ao Concello para que tódolos grupos municipais consideren que este é un proxecto fundamental para o desenvolvemento do Ensanche para os vindeiros anos”, subraya el presidente de Raigame. REDAC.