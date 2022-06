Veinte mil euros de beca para una artista santiaguesa

EDUCACIÓN. La Fundación María José Jove (FMJJ) ha

otorgado a la santiaguesa Adriana Brantuas la Beca de Formación Artística FMJJ para cursar el prestigioso Máster en Bellas Artes del Art Institute FHNW de Basilea en la edición 2022-2023.

Dotada con 20.000 euros, la Fundación María José Jove quiere contribuir así a la formación en el extranjero de artistas nacidos en Galicia. Esta beca es fruto del acuerdo alcanzado entre la Fundación María José Jove y el Art Institute FHNW de Basilea perteneciente a la Universidad de Artes y Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza. El Máster of Arts FHNW en Bellas Artes aborda, a lo largo de dos años, un examen en profundidad de la práctica artística de los estudiantes y se presenta en forma de seminarios, simposios y talleres. Actualmente, se trata del único operativo en Europa con un currículum especializado en género, naturaleza y justicia social. La Academy of Art and Design FHNW de Basilea tiene como misión la de educar y capacitar a una futura generación de artistas y diseñadores competentes e independientes.

Tras cursar estudios de arquitectura, Adriana Brantuas trabajó durante tres años como asistente en el Architektürbüro Schweitzer en Bonn, Alemania. Formada en Fotografía Artística en el Instituto Europeo di Design en Madrid y graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, recibió la beca Erasmus para finalizar su Grado en el Chelsea College of Arts de Londres. Su práctica artística atiende a la fragilidad del entorno en relación al paso del tiempo y al uso de los residuos naturales, introduciendo elementos materiales para expresar conceptos inmateriales. ECG