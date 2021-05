Venganza en Masterchef contra la compostelana Ofelia, obligada a cocinar carne de caballo

“Vamos a darle un poquito de picante a esto, como a Ofelia le gustan tanto los caballos vamos a darle un caballo”. Las palabras las pronunciaba ayer Dani en la prueba de eliminación del quinto programa de la actual edición de Masterchef. Con la tarea de adjudicar una carne diferente a cada compañero, el concursante decidió adjudicar a la compostelana Ofelia la carne de caballo, no sin antes expresar que su deseo es que fuese ella la expulsada de la noche. Todo continuó su curso hasta que hubo que comunicar la elección a la polémica concursante, quien no daba crédito a lo que estaba ocurriendo.

“No es justa mi carne”, explicaba una Ofelia estupefacta al observar la elección. “No quiero cocinar caballo”, decía entre lágrimas. “Sabe que es la única carne que no cocinaría. Entiendo que es una competición, pero no esperaba que mis compañeros fuesen a utilizar en mi contra las intimidades que les he contado”, añadía antes de expresar su deseo de irse antes de tener que cocinar esa carne. “El caballo es un animal que me ha sacado de muchas cosas, me ha aportado estabilidad, ayuda, es un respeto”, proseguía algo más tranquila mientras sus compañeros le pedían a ella respeto hacia los demás y hacia el programa. “Un poco perro he sido”, reconocía Dani.

Después de que los jueces la animasen a continuar, Ofelia se colgó su delantal y se enfrentó a su particular y duro reto. El resultado final del plato sorprendió a la propia concursante, que elaboró un plato al que llamó caballito ganador, en el que guisó la carne de caballo acompañada de arroz y de una salsa con toque chocolateado. “Me gusta la combinación”, valoró Jordi Cruz, quien resaltó el mérito de haberse enfrentado a la prueba. Tanto Juan José Ballesta, invitado ayer al programa, como la juez Samantha Vallejo-Nájera la felicitaron tras probar su plato.

VÍNCULO CON LOS CABALLOS. Tal y como se puede observar en el perfil de Linkedin de Ofelia, la compostelana trabajó en el Centro Ecuestre Marco das Pías y en el Club Hípico Alazán. Y, tal y como ella misma confesó en su presentación en el programa de Televisión Española, desarrolló su pasión por la hípica en los diferentes internados en los que se crió debido a los problemas familias que había en su casa por las infidelidades de su padre. Su amor por la hípica la llevó además a dedicarse a la hipoterapia con niños y con ancianos.

Pese a todo, durante la emisión de anoche -grabada- la concursante publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que expresó que su compañero Dani no había realizado la elección con maldad. “No era consciente de lo que suponía para mí en toda su totalidad, porque aunque yo dijese que amaba los caballos y lo que representaban para mí, si no lo vives, no es lo mismo. Ambos son buenas personas. Todos lo somos”, concluyó la concursante.