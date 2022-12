Verea: “A figura do alcalde é a que ten máis capacidade para transformar a cidade”

El candidato a la alcaldía Borja Verea se reunió con empresarios en la Cámara de Comercio para trasladarles su total apoyo: “demostreino xa cando estaba na Consellería e vóuvolo seguir demostrando se consigo a maioría suficiente nas eleccións municipais de 2023”, señaló. En el encuentro, Verea manifestó su intención de que Compostela recupere esa ambición de ser referente internacional y aseguró que “por iso quero ser alcalde de Santiago, porque é a figura que ten máis capacidade de transformación dunha cidade”.

El líder de los populares municipales aprovechó para explicar cuáles serán los pilares de su proyecto económico de gobierno, señalando su apuesta por agilizar trámites administrativos con la eliminación de licencias y supresión de plazos innecesarios ya que, lamentó, “agora mesmo temos ante nós un problema endémico que causa un gran malestar nos veciños, con retrasos inxustificables na concesión de licenzas e permisos no concello de Santiago, un colapso administrativo que dana tamén o tecido económico e retrasa e imposibilita moitos investimentos”. En esta línea, Verea afirmó que, a partir de la primavera de 2023, “se os veciños me dan a súa confianza, o Concello de Santiago convertirase nunha administración do século XXI, ao servizo da cidadanía, unha administración que responda e solucione e cunha xestión dirixida á veciñanza, onde a eficacia e a eficiencia sexan os sinais de identidade”.

El líder popular dejó claro que Santiago necesita un revulsivo y que para eso “debemos estar ao carón dos emprendedores e non poñéndolles paos nas rodas, ao fin e ao cabo todos sabemos que o que queren é que os molesten o menos posible e lles deixen traballar”. Pero, señaló, se presenta necesaria una “xestión rigorosa e seria”, añadió el también diputado autonómico, “con políticas que faciliten o día a día dos que estean dispostos a investir na nosa cidade, a través da Oficina SantiagoInviste, que tamén tera o obxectivo de saír aí fóra en busca de inversores que poidan traer riqueza á cidade”.

Será, explicó, una oficina destinada a mejorar la regulación económica y de comunicación de obstáculos y barreras a la actividad empresarial. “A inestabilidade actual no sector empresarial require dunha xestión eficaz por parte do Concello e, como xa veñen amosando durante estes 4 anos, Bugallo non están capacidado para levala a cabo”, valoró. Verea hizo hincapié en la necesidad de crear un ámbito favorable que acelere y consolide la implatación de nuevos emprendedores en Compostela: “para iso crearei a Oficina SantiagoInviste, que permitirá captar investimentos de fóra e facilitará aos inversores interesados en crear emprego e negocio en Santiago a súa aterrizaxe na cidade”, zanjó.