Verea agradece o traballo e esforzo dos voluntarios do Banco de Alimentos

Santiago. O deputado do Parlamento de Galicia e líder dos populares composteláns, Borja Verea, acompañado do voceiro do grupo municipal, José Angtonio Constenla, visitaron esta semana as instalacións do Banco de Alimentos de Santiago para coñecer de primeira man o traballo que se ven realizando nesta entidade e as necesidades ás que enfrontan diariamente.

No encontro, Verea tivo a ocasión de conversar cos voluntarios que se atopaban realizando o seu traballao nas instalacións, na súa maioría persoas xubiladas, ás que agradeceu o traballo xeneroso e comprometido que realizan. “Non hai palabras suficientes para expresar o agradecemento a toda esta xente que de maneira desinteresada fan tanto polos demais, sobre todo no momento tan complicado que estamos a vivir ca suba de prezos, etc...”, valorou o líder popular.

Destacou ademais os máis de 50 asociados cos que conta esta entidade e os case 100 voluntarios que axudan coa recollida reparto de alimentos. “Grazas a estas persoas”, sinalou, “anualmente se reparten 800.000 kg de comida entre 80 colectivos e do seu traballo benefícianse unhas 10.000 persoas”. Así que, concluíu o deputado popular, “toda axuda que se lles poida prestar desde a administración local é pouca”.

Trala visita, Verea e Constenla, compartiron mesa cos voluntarios cunha paella a cargo do Pai Manuel Rial Lázara. O Banco de Alimentos de Santiago é unha entidade sen ánimo de lucro integrada na Federación Galega de Bancos de Alimentos que preside desde a súa fundación José Pita. redacción