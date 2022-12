Verea apuesta por los arquitectos para construir “un nuevo compostelanismo”

El candidato popular a la alcaldía, Borja Verea, mantuvo una reunión con el presidente de la delegación de Santiago del Colegio de Arquitectos de Galicia, Ángel Cid, y otros miembros del colectivo en la que puso en común los retos a los que considera que se enfrenta la ciudad y salientó el importante papel que cumplen en ellos los profesionales del sector, con quienes se mostró abierto a cooperar para “construír un novo compostelanismo desde Santiago e para Santiago”.

Verea quiso empezar el encuentro pidiendo colaboración a los más de 300 arquitectos que hay colegiados en la capital gallega: “temos en Santiago materia prima suficiente, os nosos arquitectos teñen a formación, a experiencia, e a creatividade más que sobrada para deseñar a nosa cidade, serán ben recibidas calquera tipo de propostas; eu estou aquí para escoitar o que tedes que dicir e construír así entre todos un Santiago do século XXI”, aseguró el líder popular, concluyendo que “é necesario construír un novo compostelanismo desde Santiago e para Santiago”. En este sentido, destacó que en todos los retos que tiene la ciudad debería contarse con los arquitectos y comparó el Santiago de finales del último siglo con el que existe ahora: “todos lembramos os anos noventa cunha cidade en ebulición, dinámica” que para Verea “nada ten que ver coa cidade de hoxe, estancada, na que o goberno leva 20 anos tapando ocos en vez de liderar unha verdadeira revolución para Compostela”.

Además, el candidato destacó la utilidad del Plan Especial hace 20 años pero, manifestó, ahora “necesitamos un novo plan máis flexible que axude a que a cidade recupere a súa vitalidade. A cidade vella afúndese e non podemos quedarnos de brazos cruzados e vivir ancorados nun pasado, o do Plan Especial, que non conseguiu os seus obxectivos”, aludiendo después a la actual situación de las VUT en las ciudad: “seguimos perdendo poboación no Casco Histórico e non podemos seguir botándolle a culpa ás Vivendas de Uso Turísitico, hai que ser serios e mirar máis aló”, valoró el líder popular.

CAMBIOS NECESARIOS EN EL PXOM. Más allá de este hincapié sobre el Plan Especial, en la reunión también salió a coalición el Plan Xeral de Ordenación Municipal, un plan que, según Verea, necesita cambios de cara a “construír unha cidade a longo prazo e non pensando unicamente na inmediatez e en ir parcheando; e, para iso, as modificacións do PXOM teñen que ir da man dun Plan de Mobilidade rigoroso que nos axude a construír un Santiago máis ordeado e de futuro, no que os coches pasen a un segundo plano e as persoas, as familias, recuperan o protagonismo e estean no centro”. Para alcanzarlo, el popular habló de proyectos de pacificación y aparcamientos que vacíen las calles de vehículos, así como carriles bici como el que, destacó, el propio Verea demandó para Santiago en el Parlamento gallego que supondrá una inversión de 12 millones de euros y “o primeiro paso no camiño cara a mobilidade sostible”.

CIUDAD DE REFERENCIA. Por otro lado, Verea lamentó que la situación de la capital gallega en estos últimos 20 años llevase a la ciudad a lo que consideró una pérdida de energía social: “temos que recuperar o noso orgullo de cidade e saír de ese conformismo no que levamos tantos anos sumidos; Compostela merece volver ao seu lugar de cidade de referencia internacional”, anunció, añadiendo que “non nos podemos centrar só na súa función residencial ou laboral, Santiago é moito máis, cunha función socializadora e potenciando aspectos que fagan comunidade”.

Por su parte, desde el colectivo de arquitectos echan en falta una línea de colaboración con el Consorcio y mayor agilidad en las licencias. Además su presidente, Ángel Cid, trasladó la necesidad de que se trabaje más en la forma de abordar los retos y no tanto en “propoñer solucións sen madurar e analizar o suficiente”.