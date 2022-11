Verea: “Bugallo colapsa todavía más a una concejala que lleva años colapsada”

Los grupos de la oposición del Concello de Santiago han manifestado en las últimas horas su preocupación por la crisis que se ha desatado en el gobierno local tras la dimisión del concejal de Obras y Centros Socioculturales, Javier Fernández. Borja Verea, candidato a la alcaldía de Santiago por el PP, valoró ayer el cese de funciones y posterior dimisión de Javier Fernández como concejal del gobierno.

Para Verea, este hecho es un síntoma más del “estado de decomposición” en el que se encuentra el gobierno de Bugallo: “No me sorprendería que hubiera más gente que abandonara este barco que se encuentra a la deriva”, señaló el también diputado. Y es que, dijo, por todos es sabido que “dentro de la propia Corporación hay un descontento por cómo está haciendo Bugallo las cosas”, matizó.

“La falta de transparencia con la que Bugallo lleva actuando durante estos cuatro años aparece también reflejada en esta remodelación de funciones”, apuntó Verea Fraiz, de la que se tuvo conocimiento tan solo por la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. “No hay antecedentes de una remodelación tan importante en la historia de la democracia de Santiago sin ningún tipo de explicación por parte del principal responsable del gobierno”, lamentó.

En este sentido, Verea insistió en que “habrá que esperar a tener todas las explicaciones, también las del concejal cesado”, y se preguntó si el alcalde tiene algo que ocultar para hacer lo que hizo “por la puerta de atrás”. Así, pidió “prudencia ante esta crisis de gobierno, no vaya ser que el siguiente que tenga que marchar sea el alcalde porque no está diciendo toda la verdad”.

OTRA EQUIVOCACIÓN. Con respecto a la acumulación de áreas por parte de Mercedes Rosón, Verea tiene claro que Bugallo vuelve a equivocarse, “colapsando más si cabe a una concejala que lleva años colapsada. Si vemos las áreas más deficitarias o con una gestión más nefasta por parte del actual gobierno coindicen con las responsabilidades de esta concejala”, apuntó el líder popular. Así, explicó, “es responsable del casco histórico, no solo en estos cuatro años, sino con muchos años en su espalda, y está a la vista de todos que el casco histórico está en una situación lamentable, sin vecinos, sin inversiones, y que necesita una auténtica revolución”. Por otra parte, añadió, “es también la responsable del área de vivienda y no se recuerdan momentos más complicados en Santiago para conseguir una vivienda de calidad y asequible”. En este sentido, resulta curioso, apuntó, “que tal y como están sus competencias vuelva a confiar en ella para que asuma más, pero todos sabemos los peajes que Bugallo tiene que pagar”.

Sobre la transferencia de la competencia de Obras al concejal responsable de la situación de los buses en la ciudad, Verea señaló que “no hay mucho más que añadir, una cartera con tan importantes responsabilidades como puede ser la de la gestión de obras pasa a un concejal que no fue capaz de ver que los autobuses caían a trozos incluso cuando ardían”.

BNG. “Non podemos deixar de solicitar explicacións diante das mentiras que o alcalde trasladou recentemente aos medios de comunicación, ao falar dun pequeno axuste do goberno que realmente se saldou coa dimisión do anterior concelleiro de Centros Socioculturais”. Son las palabras con las que Goretti Sanmartín, la portavoz del BNG, se refirió al conflicto en el ejecutivo municipal. “Parece lóxico que diante desta crise de goberno o alcalde dea unha información veraz do acontecido e que se asuman as responsabilidades políticas pertinentes polo que leva sendo unha deriva no funcionamento da importante rede de centros socioculturais do Concello de Santiago que non fai máis que esmorecer”, añadió.

Según el Bloque, el propio alcalde reconoce en un decreto firmado el 14 de noviembre que es necesario darle un ánimo que reactive la actividad de los centros socioculturales y “para ese fin considérase que é fundamental incrementar a súa coordinación coa actividade cultural do Concello”. Es evidente, añade, que se está reconociendo que no existió la coordinación en los tres años y medio de gobierno socialista y que el alcalde es el responsable último de la falta de planificación en un ámbito en que existieron numerosas quejas por parte de trabajadoras y trabajadores y personas usuarias.

De este modo, el BNG trasladará una interpelación al Gobierno municipal para que explique la causa de no publicar en tiempo y forma el contrato de actividades teatrales de los centros socioculturales del Ayuntamiento. En la misma iniciativa demandará información sobre las causas reales de retirarle las competencias al anterior concejal de centros socioculturales y si sabe el Gobierno municipal que la empresa Serviplus está intentando contratar monitores de la empresa que prestaba el anterior servicio de actividades teatrales.