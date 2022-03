Verea califica de “ridículo” el anuncio de la nueva obra entre Ames y Santiago

OPOSICIÓN. El diputado autonómico y presidente del PP compostelano, Borja Verea, tachó ayer de “ridículo” el anuncio del anteproyecto del carril-bici entre Compostela y Santiago. En declaraciones a este periódico, señaló que “Bugallo ten demostrado que non cre na mobilidade alternativa. Foi o único alcalde que tivo unha manifestación masiva na súa contra de todos os usuarios de bicicleta en Santiago”. Con esto, sostuvo que “se non ten ganas, se non teñen ambición nin ideas, que deixen paso aos que si queremos poñer Santiago no lugar e na posición de vangarda que merece”. Señaló que “hai que evitar ridículos como o de hoxe (por ayer) anunciando un carril bici que xa foi comunicado e conta coa financiación da Xunta de Galicia”. Concluyó que ha sido una demostración de que “o mandato está perdido e de que o goberno local está en decadencia”. ECG