Verea: “Compostela ten que alcanzar por fin os cen mil habitantes antes de 2027”

Esta semana, el grupo popular compostelano dio comienzo a su ciclo de conversaciones abiertas Soñar Santiago. Bajo el título O futuro da vivenda en Santiago: obxectivo 100.000, el candidato a la alcaldía Borja Verea intervino como ponente en un acto en la sede local del partido en el que tuvo como invitado a Heriberto García Puerto, director general del Instituto da Vivenda e Solo de Galicia, con quien debatió sobre diferentes estrategias aplicables a las necesidades de vivienda en Compostela.

Así, este miércoles arrancó el primer coloquio en el calendario del ciclo. Entre las propuestas que puso el candidato popular sobre la mesa estuvieron “a mobilización de vivenda baleira, incentivando aos propietarios a sacalas ao mercado garantindo a súa renda ou creando un banco de vivenda de alugueiro social” o “deseñar a Compostela do futuro xa que hai solo suficiente para vivenda de calidade e asequible”, subrayando Verea que, de alcanzar la mayoría suficiente en las elecciones de mayo, liderará “un programa de medidas urxentese valentes en materia de vivenda”, porque “é un asunto que temos que xestionar nós dende Santiago; sen veciños non hai cidade”.

En esta línea, también destacó que “será unha prioridade a rehabilitación pública no casco histórico para volver a poñer no mercado vivenda asequible e de calidade e lograr que volvan os veciños”, concluyendo que “quedou demostrado que prohibir sen propoñer non serve, despois de anos de prohibicións, de espantar investimentos turísticos, o resultado é que o 25% dos veciños marcharon das súas casas, nin veciños nin desenvolvemento”.

Por su parte, Heriberto García apuntó que “Santiago dende os 90 abandonou calquera estratexia urbanística de desenvolvemento e hoxe estanse a vivir as consecuencias”, y destacó que “todas as propostas que está a poñer sobre a mesa Borja Verea son viables, xa que cada unha desas medidas ten o seu plan de financiamento, ben da Xunta de Galicia ou ben do Goberno de España; o que hai que facer é poñelos xa en marcha”, y en la misma línea insistió en que “hai bolsas de solo en Compostela que seguen pendentes de desenvolverse e que necesitan un novo pulo, hai que deseñar xa a Compostela do futuro reactivando novas áreas de crecemento, tanto residencial como industrial”. Puso como ejemplo de esto el director general el denominado Ensanche Norte, que podría desarrollar millares de viviendas a precios asequibles, concluyendo que “se outras cidades o están facendo, edificando novas vivendas protexidas e rehabilitando o seu casco histórico, ¿por que Santiago non?”.

Para finalizar, Verea reclamó “iniciativas e enerxía fronte á resignación e continuismo, medidas que só poden vir dun goberno sólido do Partido Popular de Santiago” apuntó el parlamentario popular adelantando que “a política de vivenda será prioritaria no noso programa de goberno, un proxecto integral de cidade que terá como obxectivo superar os 100.000 habitantes antes de 2027”.

El ciclo Soñar Santiago continuará celebrándose una vez a la semana, contando con diferentes personalidades que acudirán como invitadas para tratar asuntos de interés para los vecinos y que servirán, en palabras de Verea, “para comezar a verdadeira transformación de Compostela, que iniciaremos a partir da primavera de 2023”.