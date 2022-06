Verea critica al gobierno local por el estado de las obras del Ayuntamiento

Santiago. El presidente de los populares compostelanos, Borja Verea, subrayó a través de un comunicado que la situación y el retraso en las obras que está haciendo el Ayuntamiento en la actualidad son “o retrato do que está a facer o goberno socialista desde hai tres anos; son reflexo da desidia e da falta de ganas de traballar, se vemos a programación de obras non vemos nin un só proxecto rematado”. El líder popular definió las actuaciones de “pouco ambiciosas”, producto de un programa inexistente y “da idea de que canto menos faga, en menos liortas se meten”, lo que define al gobierno socialista compostelano “como o máis neglixente da historia de Santiago no que se refire á xestión das obras”.

Denunció también que en la capital de Galicia no haya en marcha ningún proyecto “transformador”, y recordó que “os veciños elixiron ao alcalde e aos concelleiros para mellorar, para que súen a camiseta e para que pisen a rúa e deixen a moqueta de Raxoi”.

BUROCRACIA EXCESIVA. El presidente del PP lamentó la “lentitude e burocracia excesiva na cidade, e calquera veciño pode confirmalo”. Afirmó también que “parece que o alcalde e a concelleira de Urbanismo, que leva xa tres mandatos, ou non saben arranxar os distintos asuntos ou non queren, non hai mais que asomarse polo Concello para contemplar os trámites excesivos, documentación que non fai falla e que se pode apurar”.

Verea recordó que, en su tiempo de alto cargo de la Xunta como secretario xeral, “xestionei e tramitei os principais proxectos de lei de simplificación administrativa, e claro que se poden eliminar licenzas e sustituilas por comunicacións previas, e claro que se poden eliminar trámites excesivos”, y por ello no comprende que en Santiago se den tales retrasos administrativos, “pudiendo suprimir documentación innecesaria y organizar los departamentos de manera que Santiago pueda agilizar estas cuestiones”. Para terminar, Verea reincidió en su posición al hablar de esta cuestión, afirmando que “doutros temas saberei máis ou menos, terei que estudialos máis, poderei equivocarme, pero en materia de simplificación administrativa si que sei, é a miña profesión, son interventor e secretario de Concello”. ECG