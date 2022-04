Verea denuncia o incumprimento de Bugallo coa Travesía Avío-Romaño

Santiago. Borja Verea, presidente do Partido Popular compostelán e deputado autonómico, aproveitou a súa visita ao Avío e Romaño para denunciar que “o goberno de Bugallo non cumpriu as súas promesas e segue decepcionando aos veciños de Santiago”.

Nunha visita pola zona acompañado de veciños, e segundo palabras de Verea, “Bugallo xa prometera en 2007 a urbanización de toda a zona, seguindo o modelo de Galeras, e 17 anos despois nada de nada”. “É inaceptable que toda a travesía siga neste estado de abandono, cando ademais é unha das entradas a Santiago”, denunciou o deputado popular, “e que incluso núcleos como Casal de Hortas e Montes aínda non teñan saneamento”. Exemplos, segundo o líder popular, de que “o PSOE non cumpriu as expectativas, decepcionou incluso aos seus votantes e Bugallo encadena mandatos sen cumplir as súas promesas”. “Estamos ante un goberno esgotado, sen enerxía e sen ideas, xa nos seus últimos meses”, engadiu.

Para Verea, “en Avío, ademais da urbanización e modernización da travesía principal O Avío – Torreira – Ponte Romaño, hai tamén actuación sinxelas pero que fan comunidade como a instalación dun parque biosaudabe para maiores e unha zona infantil nas inmediacións do Centro Sociocultural”, engadindo que “os socialistas en Compostela non teñen esa sensibilidade e están máis pendentes de facilitar accesos e ampliar os centros comerciais”. O deputado compostelán lamentou tamén que o Concello non se preocupe do patrimonio da zona, como os lavadoiros e as fontes, e sexan os veciños os que están pendentes do seu mantemento.

Por outro lado, os veciños manifestaron ademais a súa preocupación polo estado do río Sarela, no que reclaman limpeza e acondicionamento. Un enclave polo que, trala pandemia, pasean moitos veciños buscando aire libre e natureza, e que debería estar preparado doutra maneira, apuntaron. redacción