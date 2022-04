Verea e Mayo loitarán polo liderado do PP de Santiago no congreso local

Con dúas fórmulas totalmente opostas, Borja Verea e Fernando Mayo presentaron na xornada de onte as súas candidaturas para liderar o PP de Santiago nas eleccións municipais de 2023. Trala aprobación da executiva provincial da celebración do congreso local o vindeiro 14 de maio, ambos postúlanse a encabezar un proxecto sólido que derroque ao goberno actual.

Por unha banda, Verea, rodeado dos seus, lanzou a súa proposta ante os medios de comunicación, destacando o traballo realizado durante estes últimos meses e tendendo a man a todos os afiliados. Pola outra, Fernando Mayo, que xa indicara anteriormente a súa intención na asamblea Congreso Local Ya, oficilizou a súa alternativa mediante unha nota de prensa, na que agredeceu o paso dado pola cúpula dos populares.

borja VEREA. O deputado provincial e presidente dos populares na capital galega xa traballa nun proxecto sólido, no que teñen cabida todos, para gobernar a cidade a partir de 2023. Para iso, contactará con todos os afiliados, para conseguir apoios e sumar polo ben da cidade.

“É o momento da militancia e da democracia, de que as bases decidan. Persoalmente tiña moitas gañas de que chegase este momento, o momento no que comezamos a construír un liderado que una, que sume. Estou convencido de que para sumar fóra do partido, primeiro temos que facelo dentro, porque temos un obxectivo común: conseguir unha gran maioría en 2023”, destacou.

Con este propósito, o novo candidato á presidencia do grupo municipal pónse en contacto dende xa cos afiliados, agardando sumar a todo o mundo ao seu proxecto, “para formar unha candidatura de unidade, de futuro e cos mellores equipos”.

Sabendo da dificultade de conseguir esa representación maioritaria nos comicios de maio do vindeiro ano, Verea está convencido de que unha alternativa ao goberno “obsoleto e do século pasado de Bugallo” é posible.

“Levo moito tempo percorrendo os barrios e as parroquias, de arriba a abaixo, reuníndome con centos de entidades sociais e escoitando a moitos veciños, polo que estou máis convencido que nunca de que a cidade ten ganas de cambio, que a cidade ten ganas dun novo futuro, porque cada vez máis xente está pendente desta alternativa”, explicou.

Así, deixou claro que máis aló do apoio das executivas provinciais ou autonómicas, o seu obxectivo é o de chegar aos afiliados, que son os que deciden neste proceso democrático. “Non me considero o candidato da dirección, porque isto é algo moi persoal. O que me interesa é o apoio da militancia, non das executivas autonómicas e provinciais”, confesou.

Por iso, con moita confianza e moitas gañas de ser o candidato das bases, da un paso a fronte para poñer a Santiago en marcha. “Somos a única alternativa e ten que quedar claro que Santiago non é do Partido Socialista nin de Bugallo. Santiago é daqueles que queremos transformalo, modernizalo e levalo ao século XXI para que recupere esa posición de vangarda que merece”, salientou.

fernando mayo. Pola súa banda, o médico compostelán trasladou a súa satisfacción pola decesión tomada polo PP, tralo debate xerado nas últimas xornadas. “Isto vai orixinar un maior interese por parte do afiliado, provocando que se senta parte activa do partido. Ter a posibilidade de escoller ao seu propio candidato implica maior identificación co seu representante”, destaca un Mayo entusiasmado e moi optimista co proceso; e que se atopa traballando para formalizar os avais pertinentes para presentar a candidatura.

Co reto de conseguir darlle forza e presencia ás bases con respecto ao aparato, o precandidato, apuntou, quere axudar dentro do organigrama da institución, devolver ao PP de Santiago ao lugar onde lle corresponde e, posteriormente, a alcaldía.

“Traballaremos desde as bases, polas bases e para as bases”, cita o seu lema, coa intención de xerar unha simbiose entre militantes, simpatizantes e votantes, coa proximidade como atributo indispensable para acadala.

Polo tanto, chegou o momento de que os afiliados do Partido Popular de Santiago decidan quen liderará a campaña para as eleccións do próximo 2023, uns comicios aos que chegan coa intención de recuperar o Goberno local, tendo a maioría absoluta entre cella e cella.