Verea: “É unha tomadura de pelo que os servizos básicos sigan sen cubrirse”

Borja Verea, candidato á Alcaldía polo PP, mantivo un encontro con veciños de Lavacolla por mor da modificación do Plan Especial que o goberno socialista quere levar a cabo nesa zona, sen teren consultado previamente cos afectados.

Para Verea, unha decisión desta envergadura non debería notificarse aos veciños a través dunha carta, “é un despropósito presentar esa modificación que supón un prexuízo para os afectados sen escoitalos antes, outra mostra máis da forma de actuar deste goberno, que pasa o rodillo como se tivese unha maioría coa que non conta, e ignorando as necesidades dos veciños, aos que a última vez que escoitou foi na anterior campaña electoral”. Así mesmo, anunciou que “nós non imos apoiar esta proposta do goberno socialista”.

O candidato á Alcaldía salientou que debemos coidar e preservar o noso patrimonio, pero o primeiro son as persoas, “o actual goberno socialista empezou con estas políticas de prohibicións no Casco Histórico que levaron ao corazón de Santiago a unha situación de asfixia e abandono, e fuxida de veciños”. E insistiu, “agora pretenden facer o mesmo no rural, é inadmisible este tipo de accións que o único que conseguen é botar aos composteláns do seu concello”.

E é que esta modificación do Plan Especial trae consigo unha moratoria de 2 anos, na que os veciños non poderán levar a cabo ningún tipo de obra nas súas casas. Así, denunciou que “necesitamos con urxencia un plan de usos actualizado que permita fixar poboación e que os servizos públicos dos veciños non sexan do século pasado”. Hai 20 anos os veciños de Lavacolla pedían saneamento e alumeado, e hoxe seguen a pedir o mesmo. “É unha tomadura de pelo que os servizos básicos continúen sen cubrirse pero o goberno socialista se preocupe do feísmo nas casas da zona”, destacou Verea, quen lembrou que neste últimos 4 anos “non se levou a cabo ningún investimento nesta parroquia”, e agora a 6 meses das eleccións, anuncian inversións “coas que nin os propios veciños están dacordo”. Nese senso, salientou que “necesitamos con urxencia un plan de usos actualizado. No encontro, os veciños transmitiron ao candidato á Alcaldía o seu malestar por “estar olvidados polo equipo de goberno”, e é que apuntan que o concello “non pensa nada nos que vivimos aquí”.