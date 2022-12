Verea: “Estamos ante un desgoberno que está asfixiando a Santiago”

Santiago. Tras a conflito xordido polo precinto dun local no Casco Histórico compostelán, o candidato popular á alcaldía, Borja Verea, criticou o “esperpéntico caos urbanístico” evidenciado a raíz da problemática e dirixiuse ao “capricho do alcalde, que fai e desfai ao seu antoxo”. Así, o candidato popular afirmou que “estamos ante un exemplo gravísimo que demostra que na cidade de Santiago non rexe o imperio da Lei, senón a Lei da selva”.

Para o candidato popular, o Goberno socialista “está destrozando Compostela, non saben pagar as facturas, nin dar licenzas, nin protexer o patrimonio, nin facer obras”, o que deixa patente que “estamos ante un desgoberno que está asfixiando a Santiago”, subliñou. Na mesma liña, Verea remarcou que “canta máis información temos, máis se confirma o descontrol e o caos deste desgoberno socialista”, xa que ao coñecer máis detalles “a sensación de inseguridade xurídica é aínda máis grave” posto que hai dúas preguntas que o alcalde aínda non respostou: “se non tiñan licenza de obra por que non se lle pararon as obras, que durante máis dun ano estiveron á vista nun espazo protexido; e se, como certifica o Concello, des de agosto sabían que non tiñan licenza de apertura, por que se lles permitiu abrir durante un mes, cando a inauguración saíu publicada en todos os medios de comunicación, era coñecida e podían vela todos os veciños”.

Borja Verea reiterou que estas dúas preguntas seguen sen ser respostadas e a consecuencia é que, “durante máis dun ano, puideron obrar sen licenza e non pasaba nada; fai un mes puideron abrir sen licenza con focos e notoriedade e non pasaba nada; durante tres semanas puideron operar con normalidade e por alí pasaron ademais centos e centos de veciños e non pasaba nada e, de súpeto houbo que precintar”.

O candidato popular insistiu en que as declaracións do alcalde son extremadamente graves, tendo en conta que di que se non houbese denuncia serían máis flexibles, polo que, afirma, “está a recoñecer que durante ano e medio se lles permitiu incumprir a Lei conscientemente ata que chegaron as denuncias”. Deste xeito, o candidato popular plantexa unha pregunta: “quen decide en Santiago cando se abre ou se pecha un negocio, a Lei, o capricho do alcalde ou o denunciante de turno”. ecg