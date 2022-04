Verea inicia a campaña das primarias co apoio do 90 % dos votantes

Santiago. Borja Verea, candidato á presidencia do Partido Popular de Santiago, iniciou onte a campaña interna co lema Hai Partido #MáisSantiago, co obxectivo de conseguir o apoio maioritario no congreso local. O candidato popular volveu agradecer a xenerosidade dos afiliados “e o respaldo á súa candidatura avalada xa polo 90 % dos participantes no vindeiro congreso local”, aspirando a ter a confianza “de toda a militancia, porque vai ser necesario o esforzo de todos para facer fronte ao reto de gañar as eleccións municipais”.

Nesta campaña, Borja Verea leverá a cabo pequenos encontros coa militancia, cercanos e directos, para “seguir escoitando e seguir mellorando o funcionamento do partido”, xa que “somos a única alternativa de cambio e temos 12 meses por diante onde o noso esforzo vai ser máis necesario que nunca para conseguir esa maioría absoluta”.

“Só hai un obxectivo: comezar a gobernar a cidade a partir da primavera de 2023”, destacou o dirixente popular, “e demostrar que outro modelo de cidade é posible, un modelo de cidade que fale de emprego, de xuventude, de atender aos nosos maiores, de vivenda e de mellorar os barrios, un modelo de cidade máis familiar, máis amable e máis humano”.

Verea tamén salientou que “Bugallo e o seu equipo teñen liquidada a súa credibilidade, non é que a cidade estea igual que hai 3 anos, senón que está peor, non se dá resposta aos problemas e ademais creanse outros” cuestións que se poden resumir na “ausencia de xestión dun goberno de Bugallo sen ideas, triste e caduco”.

“Na primavera de 2023 só vai haber un voto de cambio e de futuro, o noso”, apuntou Borja Verea, por iso a mensaxe que lanzaron os afiliados avalando esta candidatura é clara: “renovación e unidade, e eu pedirei a confianza de toda a militancia para levar ao partido a esa gran maioría”. ECG