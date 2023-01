Verea: “O goberno de Bugallo empregou 4 anos en non facer nada”

Borja Verea, candidato á Alcaldía do Partido Popular, mantivo estes días un encontro coa veciñanza de Salgueiriños e San Caetano para coñecer de primeira man as deficiencias que soportan cada día. Esta xuntanza inclúese dentro dos diferentes reunións que leva meses a manter cos veciños de Santiago. O candidato Popular constatou unha vez máis que a realidade de Santiago é que, pasados catro anos de mandato do Goberno socialista, nada se fixo e os veciños seguen a sufrir as mesmas carencias.

No transcurso desta reunión foron moitas as deficiencias que denunciaron os residentes, salientando o estado de total abandono do Camiño dos Vilares, onde se lles está a facer máis difícil o seu día a día con, por exemplo, as beirarrúas, que se atopan nun estado intransitable, sobre todo para a xente de maior idade. Así mesmo, reclamaron a importancia de acondicionar as tapas dos sumidoiros, posto que a que non está levantada está rota, polo que soltan as verteduras cara a rúa. Especial fincapé fixeron tamén na ausencia de iluminación nesta zona, onde ademais fan falla pasos peonís; e demandaron que se vincule a travesa de Chan de Curros co Camiño dos Vilares, conexión que o goberno socialista lles prometeu hai anos e que nunca chega, ademais de arranxar o posible para que non se produzan inundacións na zona. Os veciños tamén denunciaron que, na contorna da explanada do mercado, carecen de zonas arboradas e bancos, e só se poden sentar nas escaleiras da delegación de Facenda. Así, reclamaron a colocación de baños públicos, que tamén poderían dar servizo ao aparcamento de caravanas que hai en dita área; o arranxo da fonte de Salgueiriños de Arriba; a mellora no sistema de alumeado público; o arranxo das escaleiras nas inmediación do Cegadi; e que se leve a cabo o mantemento de lavadoiros e fontes na zona, entre outros.

O candidato popular reiterou que o goberno de Bugallo empregou estes catro anos en non facer nada, usando escusas que valen para todo, como a da covid para non mover nin un papel. Verea destaca que onde non lle treme o pulso ao goberno socialista é á hora de poñer impostos, cobrándolle uns cartos aos veciños que logo non ven reflectidos na mellora da cidade. Así deixou claro que, se consigue a confianza suficiente dos composteláns nas vindeiras eleccións, en Santiago deixará de haber veciños de primeira e de segunda, e a cidade recuperará a súa dignidade.