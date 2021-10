Verea: “O Orzamento é serio, equilibrado e crible; aposta por transformar a cidade”

Borja Verea, presidente de los populares compostelanos y diputado autonómico, definió ayer los orzamentos de la Xunta para Santiago de “equilibrados, serios e cribles” y afirmó que “seguen apostando pola transformación industrial e turística da cidade”, algo que consideró que debería hacer el Ayuntamiento, pero que en él “non hai nin liderado nin acción política”.

Destacó partidas como las destinadas a Sionlla Biotech (12 millones de euros) a pesar de que “a lenta xestión municipal ten bloqueados os 4 millóns xa adxudicados pola Xunta. También aludió a la residencia de mayores de Volta do Castro (600.000 euros), o las inversiones en infraestructuras socio sanitarias, como la reforma del psiquiátrico de Conxo (500.000 euros) y la del centro de salud de este barrio (un millón).

Otro apartado serían los 4,5 millones para vivienda pública en O Castiñeiriño, o las inversiones en las mejoras de San Caetano, la nueva sede el Imelga, o la reforma de A Barcia, entre otros.

Sobre las partidas para la capitalidad, afirmó que “os populares sempre van a defender unha compensación xusta e equilibrada dos gastos” y en cuanto a la del Consorcio, recordó que “o goberno de Pedro Sánchez e Sánchez Bugallo convocaron o Real Padroado e prometeron 280 millóns para a cidade de Santiago, prácticamente 30 ao ano durante 10 anos, e no primeiro orzamento estatal achegan cero euros”.

Finalizó valorando la aportación al Xacobeo, y adelantó que espera que con los datos consolidados de las consellerías “a cifra será semellante á do ano pasado, arredor dos 80 millóns de euros”.

Paula Prado destacó la apuesta por las familias y el gasto social, “apostando polo investimento produtivo”, y denunció que “o goberno de Pedro Sánchez mantén a factura da luz co prezo máis alto da historia ao mesmo tempo que reduce as partidas orzamentarias destinadas a Transición Ecolóxica”. Asimismo, destacó que los presupuestos autonómicos suponen “o maior incremento no financiamento aos concellos galegos”. Finalizó destacando la puesta en marcha en Santiago “do novo hospital de día psiquiatrico infanto-xuvenil, que contará con cinco profesionais e atenderá a menores de 18 anos”.

Por último, Sánchez-Brunete criticó que a día de hoy “nada sabemos dos orzamentos municipais” y destacó que “a baixada de impostos que propoñemos para Santiago é realista e está estudada técnicamente” e ademáis nun momento no que “as familias requiren este alivio fiscal”.