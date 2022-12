Verea plantexa a parcela de Peleteiro para engadir máis servizos ao Ensanche

PP. O candidato popular á alcaldía, Borja Verea, expresou na reunión que mantivo onte no Centro Sociocultural do Ensanche con preto de 150 veciños da zona a súa aposta “por unha política de vivenda real” para cumplir o obxectivo de chegar aos 100.000 habitantes en 2027. Así, Verea deixou claro o seu interese “polo alugueiro social, a rehabilitación no casco histórico e a promoción de novas vivendas de protección oficial”, destacando tamén a importancia de construír un Santiago “máis familiar, máis humano e máis amable, onde as persoas sexan protagonistas”. Neste senso, lamentou que os veciños do Ensanche non gocen de servizos municipais como biblioteca, ximnasio, sala multiusos, centro de día, centro cultural ou piscina. Servizos, lembrou, que “deberían instalarse na antiga parcela de Peleteiro, a última oportunidade de revitalizar o Ensanche”. X. A.