Verea ve un “grave problema” tras la anulación de la huelga de limpieza

Santiago. El presidente de los populares compostelanos, Borja Verea, expresó ayer que la desconvocatoria de la huelga del servicio de limpieza urbana, que habría dado comienzo este lunes, implica un “grave problema” intrínseco en el sistema de gestión de esta prestación.

Verea indicó que el alcance de un acuerdo en las negociaciones entre Urbaser, empresa responsable del servicio de limpieza, y sus operarios “é unha boa nova, pero a realidade déixanos claro que o problema de fondo non está solucionado”. En palabras del popular, “estamos ante un problema moi grave que se ven arrastrando dende anos atrás” y que, considera, radica en que la ciudad no disponga de un buen servicio de limpieza. Verea señaló al gobierno local al explicar que “agora mesmo acábanse de adxudicar 100 millóns de euros de todos os composteláns e o que se esperaba é que empezaramos a ter un servizo de máxima calidade”, pero “non se sabe onde están os colectores, non se sabe onde están os novos camións de recollida de lixo ou cando van a chegar” y “tampouco se coñece cando se vai completar a plantilla”, señaló.

El popular también subrayó que “estamos a traballar con parches”, puesto que “arránxase unha folga, pero é unha nova menor que agocha un problema moito máis grave”. Para Verea, el hecho de que se produjese en un primer momento la convocatoria para una huelga del sector coincidiendo con las fechas en las que se celebra el Apóstol es síntoma de un problema de base en la estructura de esta prestación.

Finalizó expresando que “aquí o que hai que facer é ser ambiciosos” para convertir Santiago en un “referente de limpeza en toda España e, para iso, temos que competir e compararnos cos mellores, como a cidade de Oviedo, de Logroño ou de Bilbao”. ECG