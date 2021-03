Vetan a los artistas callejeros de las principales plazas del casco histórico

Las plazas del Obradoiro, A Quintana, Platerías y O Toural no albergarán las actividades de los artistas callejeros de la ciudad. Así lo establece la nueva normativa que regula este aspecto, según confirmó el concejal de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Muíños a EL CORREO GALLEGO.

El edil aclaró que lo que se ha hecho es tener en cuenta “el dictamen de la comisión asesora del casco histórico, que recomienda que no haya actividades artísticas en las proximidades de la Catedral y en esas plazas”, indicó.

Sobre las quejas planteadas por el colectivo Artistas de Compostela, el concejal indicó que el único cambio que se ha realizado en la normativa municipal “es la modificación de espacios y el recorte en los horarios a los músicos que tocan en el arco del Palacio arzobispal, para que los clientes del Hostal de los Reyes Católicos puedan descansar”, señala.

Así, los horarios para que se puedan desarrollar estas actividades son de diez de la mañana a diez de la noche, salvo en el arco, que es de 11.00 horas a 21.00 h.

Insiste, Muíños que en el caso de la modificación de espacios se ha hecho atendiendo las peticiones de la comisión asesora del casco histórico. Los pintores podrán instalarse en la Rúa Nova.

Respecto a la denuncia que plantea este grupo de artistas, que acusan al Concello de obligarles a pedir limosna, principalmente en el caso de los pintores, el edil señala que no se ha hecho ningún cambio. “La norma siempre ha señalado que los pintores no pueden realizar actividad comercial en esos puntos. No hemos hecho ningún cambio en relación a ese tema”, señala el responsable.

Otra cosa diferente, es que es cierto que los artistas siempre han vendido sus trabajos en la zona de la rúa do Franco, pero eso no quiere decir que estuviera permitido en el decreto municipal. “Ellos vendían sus trabajos, pero sabían que no podían hacerlo”, indica el edil, que añade, que “tienen permiso para exponer y realizar su actividad artística”, y a cambio pueden recibir un donativo de la gente.

Así, Muíños insiste en que los pintores “si quieren vender sus trabajos, tienen que estar dados de alta como autónomos, para que se pueda autorizar una actividad comercial y eso entra dentro del apartado de venta ambulante”, aclara. “Nosotros entendemos su situación, porque además sabemos que hay mucha gente con un gran nivel artístico, que solo quieren desempeñar su función. Lo único que hemos hecho ha sido modificar los espacios y horarios. El resto de puntos ya estaban contemplados”.

VERSIÓN DE LOS AFECTADOS POR EL DECRETO. Por su parte, el grupo Artistas de Compostela manifestó su gran malestar con el nuevo decreto, sobre todo, “porque consideran que se ven obligados a mendigar.

Así denuncian que esta disposición “fue decretada sin tener en cuenta a los principales protagonistas y perjudicados del texto: los pintores, músicos y demás artistas”.

El colectivo asegura que el “descontento y el desconcierto es general en nuestro gremio, puesto que la normativa provisional presenta medidas muy restrictivas (no con motivo de la crisis sanitaria), e incluso algunas de ellas son imposibilitantes para el normal ejercicio de las actividades”, indican.

Además, están muy disgustados con lo que ellos consideran como un “destierro de la zona vieja a lugares poco atractivos o poco concurridos como la praza 8 de Marzo o o la avenida de Xoan XXIII”.

Asimismo, critican que se penalice y denieguen solicitudes “si no acudimos a exponer, y no tenemos justificación”, así como el catálogo definido de trabajos artísticos aceptados, que califican de restrictivo, porque solo admite retratos, caricaturas y paisajes. Por todos estos motivos solicitan de manera urgente una reunión con el edil Gonzalo Muíños.