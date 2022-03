La problemática de aparcamiento en el atrio de la Colegiata de Sar, en el que desde el inicio de la reforma de Castrón Douro se acostumbraron a aparcar vehículos parásitos, aprovechando la gratuidad del espacio, tendrá su punto y final este verano con el acondicionamiento del atrio. Entre las actuaciones que se llevarán a cabo en este Bien de Interés Cultural estará la necesaria, y solicitada en continuas ocasiones, regulación del acceso.

“Acabamos de ter unha reunión co párroco Porto Buceta e co presidente da Asociación Folclórica, Rafa Sixto, para ver a actuación que hai que realizar no adro da igrexa. A previsión do Consorcio é a de sacar a licitación esa obra en maio, para executala durante o verán”, confesó ayer Xosé Sánchez Bugallo en rueda de prensa.

A tenor de las declaraciones del alcalde compostelano, se llevarán a cabo los trabajos de “rehabilitación, reacondicionamento e sistema de control”. Con ellos, se instalará un dispositivo electrónico para poder abrir la verja, aunque falta por ver el método empleado.

“Será mediante chave, clave ou tarxeta magnética, algo que se decidirá de mutuo acordo coa parroquia, xa que despois será responsabilidade súa. En todo caso, das opcións presentadas, os veciños inclinábanse por unha clave como sistema máis operativo”, señaló.

Esta noticia ha sido acogida con satisfacción por el sacerdote encargado de la iglesia, quien no se ha cansado de alzar la voz contra las personas que empleaban esta zona para aparcar, pidiendo una solución a Raxoi.

“A colaboración privada-pública polo beneficio da cidade sempre é positiva e iso é algo que comprendeu ben o Concello”, destacó Porto Buceta, en conversación con el CORREO GALLEGO.

De este modo, se arreglarán los desperfectos de un pórtico que acusaba el paso del tiempo, a la vez que se impedirán las malas prácticas de muchos conductores, quienes a pesar de las indicaciones, estacionaban sus automóviles en él.

“Aquí chegan a aparcar uns setenta e oito vehículos, contados por min. Ademais podo indicar matrículas de coches que están aparcados sen moverse de luns a venres e de venres a domingo”, criticó el cura.

Cabe recordar que esta es una área reservada para que los fieles que acudan al templo, ya sea a un acto litúrgico o a alguna de las actividades que se organizan, puedan tener un sitio cómodo donde dejar el coche. Así, hasta hora, había una cancilla en la entrada, pero todos consideraban que esta no era operativa.

BOLSA DE APARCAMIENTO. Antes de que se lleve a cabo este proyecto, el Concello también tiene prevista la apertura de la bolsa de aparcamiento en el antiguo campo de fútbol, una actuación que se prevé que estará lista en los próximos meses.

Una vez ya se han pintado los lugares, entre las tareas pendientes para que esté operativa, adelantó el primer edil, se encuentra el arreglo del cierre, en muy mal estado, así como la solución (tapiar o tirar) para el edificio que alberga los trofeos deportivos, ya que presenta un aspecto ruinoso. Asimismo, también existe una parcela anexa que necesita un lavado de cara. Todas estas decisiones se tomarán en consonancia con el ente cultural, propietario de los terrenos.

Por este motivo, el clérigo considera que el barrio ha sido muy consecuente con todos los que emplean indebidamente este punto, ya que “moito facemos ofrecendo alternativas”, una opción que está a tan sólo veinte metros del atrio.

Este espacio se ha creado para dar cabida a los automóviles que utilizan la iglesia sin permiso. Para ello, estará dividido con 38 plazas para residentes (se pierden veintidós con la renovación del acceso) y algo más de cincuenta para rotación.

En este sentido, aunque se dudaba de si serían responsables y cambiarían su práctica habitual, con la nueva valla queda claro que esta será la única posibilidad viable para los infractores.