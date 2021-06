Vetusta Morla y Furious Monkey House agotan las entradas de sus conciertos de O Son do Camiño

Música. Ya no quedan entradas para los conciertos de Vetusta Morla y Furious Monkey House incluidos en el ciclo O Son do Camiño Perseidas, según confirmó la organización. Ambas actuaciones serán el día 17 de julio. Además, los responsables de esta edición especial del festival del Monte do Gozo confirmaron que quedan pocas localidades para los recitales de Camilo y Pablo Lesuit, que serán el 15 de julio. Para el resto de jornadas todavía quedan tickets. Las más económicas son las del concierto de Loquillo, que tendrá lugar el 7 de agosto y que se pueden adquirir desde 30 euros en adelante, según la zona del auditorio del Monte do Gozo que se quiera ocupar. Un coste similar presenta la actuación de Andrés Suárez, Xoel López y Sabela, con tickets a partir de 31 euros. Estas actuaciones están previstas para el 16 de julio. Por un poco más, desde 33 euros, se podrá disfrutar de la música de Rozalén y Guadi Galego el 14 de julio y también del concierto de Beret y David Rees el 24 del mismo mes. Un poco más cara es la actuación de Melendi, prevista para el 8 de agosto, cuyas localidades más baratas cuestan 35 euros. Las entradas para la actuación de Izal y Maren, el 30 de julio, están a la venta desde 36 euros. La jornada del 29 de julio estará protagonizada por el concierto de Estopa, cuyas localidades salen a la venta desde 40 euros, similares a las de Ara Malikian, que actúa el 22 de julio. Por último, la actuación de Raphael, prevista para el uno de agosto, es la más costosa con precios desde 53 euros. El aforo permitido para los recitales será de 5.000 personas, que tendrán que presenciar las actuaciones sentados y respetando la distancia de seguridad. El Monte do Gozo estará dividido en cinco secciones diferentes para organizar mejor los grupos del público. Tras el aplazamiento de O Son do Camiño en su formato convencional estos conciertos fueron muy bien recibidos por el público. s.c.