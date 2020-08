Viajando en el verano del covid: la rutina de Lavacolla

Lanzarote, Madrid, Roma, Ginebra, Tenerife, Alicante... son algunos de los destinos de salida o llegada que se pueden encontrar en el aeropuerto Rosalía de Castro, en Lavacolla. La cifra de nombres de ciudades puede parecer incluso alta para el momento que se atraviesa, pero cuando uno se acerca a la terminal, la situación que se respira da buena cuenta del contexto.

En Lavacolla hay mucha menos gente que un verano habitual. Según algunos trabajadores del aeropuerto, las cifras que maneja AENA cuando ellos les preguntan no llegan ni a la mitad de lo que suelen anotar los registros en esta época: “Nos cuentan que sobre el 40 por ciento, o menos”. El número no es excesivamente bajo, pero basta para que en verano, y en una ciudad tan turística como Compostela, destaque. La ocupación hotelera o los registros en la Oficina del Peregrino dan también fe de que se está lejos del ritmo de otros años.

Lo primero que se encuentran todos los que llegan es el cierre total de los establecimientos de la zona pública del aeropuerto. Solo aquellos con billete tienen acceso a los locales y tiendas abiertos. El panorama en la zona externa a los controles es el que se ve en las imágenes: poca gente y poco consumo. Otros protagonistas de las jornadas en el aeropuerto son los sanitarios. “En los vuelos internacionales hay control primario, de temperatura, y control secundario si hay alguna persona con fiebre. En ese caso pasaría a una consulta médica”, especifican los enfermeros de Sanidad Exterior. Los controles se realizan de salida, no de llegada, e incluyen la documentación (PLC): una ficha de datos y un sistema de código QR que permiten hacer los rastreos. Si hay sospechas de que alguien pueda estar contagiado se activa el protocolo habitual, con traslado al hospital. De momento, estos trabajadores, que han estado tanto en Alvedro, el aeropuerto de A Coruña, como en Santiago, no han encontrado ningún positivo en el caso de Lavacolla.

Laura es una de esas viajeras que ha tomado un vuelo recientemente. Lo cogió para volver a su lugar de trabajo, Madrid, tras pasar unos días con su familia. “La verdad es que al llegar al aeropuerto todo parecía bastante normal, pero cuando te fijas ves que no hay tantos vuelos en las pantallas, y que los vuelos de días próximos ya aparecen en los paneles”, detalla. Ella forma parte del grupo de pasajeros más abundante del aeropuerto, el de aquellos que se desplazan a destinos nacionales y por cuestiones laborales. El mostrador que, ayer mismo, agrupaba más colas era precisamente el de Madrid. En el caso de destinos más vacacionales, como Lanzarote, se ven menos pasajeros, y los que deciden continuar con sus planes lo hacen preocupados: “Lo pensamos mucho, incluso nos cerraron el hotel al que íbamos a ir”. Otros turistas cuentan que han elegido pasar unos días en Santiago porque las cifras de contagios en Galicia, cuando reservaron, les ofrecían algo más de tranquilidad que otros lugares. “Somos de Bilbao, y preferíamos no alejarnos”.

Para algunos, el momento de acudir al aeropuerto va más allá de los viajes de ocio: “Estamos esperando a nuestro hijo. Trabaja en Francia, y llevamos casi un año sin verle. Tenía planeado venir en marzo, pero tuvo que retrasar todo por culpa del coronavirus. Estos días ha estado pendiente de los registros de datos que tenía que realizar al llegar”. Y hay quien coge un vuelo porque sus ansiadas vacaciones se han visto truncadas por un imprevisto: “Venía a pasar un mes con mi familia, pero me he roto el menisco, y me tengo que volver a Alicante”.