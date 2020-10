Viaqua destaca a auga e o xabón como aliados para salvar vidas

Santiago. Auga e xabón. Dous elementos cotiáns que son vitais para facer fronte á pandemia. Lavarse frecuentemente as mans, de forma meticulosa e durante polo menos 20 segundos, é unha recomendación sanitaria para toda a poboación. Neste sentido, é imprescindible asegurar un uso racional da auga no fogar, evitando malgastes. Segundo un estudo citado por Unicef, lavarse as mans con xabón con regularidade pode reducir a probabilidade de infección por Covid-19 nun 36%. Hoxe, 15 de outubro, é o Día Mundial do Lavado de Mans, instituído por Nacións Unidas en 2008. Esta conmemoración serve para lembrar que neste ano excepcional, máis que nunca, a auga é un ben básico para a saúde pública e o mellor aliado na loita contra o coronavirus e contra numerosas enfermidades que se preveñen cunha boa hixiene de mans. Por ese e outros motivos a subministración de auga e o saneamento foron declarados servizos esenciais durante o confinamento que comezou en marzo.

A auga é unha ferramenta vital para fortalecer os sistemas de saúde e para crear resiliencia a longo prazo. A pandemia deixou en evidencia que as comunidades con menor acceso a servizos básicos como a auga potable son as máis vulnerables fronte as crises sanitarias. Ademais, o cambio climático agravará a situación porque, segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), en 2025, é dicir en só cinco anos, máis do 60% da poboación mundial vivirá en zonas con estrés hídrico.

A saúde pública depende do acceso universal aos recursos hídricos seguros. Viaqua, comprometida coa mellora da calidade de vida das persoas, integrou os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) na súa estratexia e plan de acción para lograr a erradicación da pobreza extrema e garantir o acceso universal á auga e ao saneamento de calidade.

A concesionaria é un referente polo seu compromiso de preservar a subministración a todos os fogares mediante medidas sociais de protección ás familias vulnerables, ofrecendo un abanico de axudas (tarifas e bonificacións sociais, flexibilidade nos pagos, entre outras) a colectivos ou fogares en situación de pobreza ou exclusión social.