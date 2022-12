Viaqua e o Concello animarán a vocación científica e tecnolóxica das nenas da cidade

Santiago. Viaqua pon en marcha xunto ao Concello a segunda edición do programa educativo Aquae STEM, destinado a fomentar as vocacións científicas e tecnolóxicas en nenas de 8 a 12 anos. Nesta nova edición, máis de 50 nenas dos colexios Vilas Alborada, San Jorge e Casa do Neno, participarán durante os cursos académicos 2022-2025.

En representación de Viaqua, Ana Tejeiro, xerente en Santiago, destacou “a aposta que facemos para fomentar as vocacións científicas entre as nenas a través de Aquae STEM. A sociedade precisa que o talento feminino se incorpore nestas disciplinas. Un compromiso que en Viaqua vese reflexado no noso cadro de persoal, onde o 40% das posicións de responsabilidade están ocupadas por mulleres”. Esta edición supón o inicio dunha nova fase do proxecto que incorpora diversas novidades e que tamén terá unha duración de 3 anos. Nesta segunda fase, realízase unha maior aposta pola dixitalización que permite que os retos plantexados sexan resoltos dun xeito híbrido: a través de modelos físicos e dende unha plataforma dixital de aprendizaxe. Ademais, esta transformación dixital facilita a medición do impacto real do programa en cada participante e permite coñecer de primeira man a progresión individualizada de cada alumna a través das diferentes unidades didácticas.

Púxose unha especial énfase en aproveitar o programa para promover a sensibilización en materia de Desenvolvemento Sostible, a través de recursos vinculados á emerxencia climática e o recurso auga, mediante os que as nenas desenvolverán as súas capacidades vinculadas á tecnoloxía e a innovación. Por último, nesta segunda etapa incorporáronse novas sesións de formación especializadas, destinadas ao equipo docente, a fin de dotar coas capacidades necesarias para sacar o máximo partido ao programa e incorporar novas dinámicas no proceso de ensinanza.

O compromiso coa visibilidade de referentes femininos segue presente nesta edición a través dos webinarios con mulleres profesionais no mundo das Ciencias, a Tecnoloxía, a Enxeñaría e as Matemáticas. Trátase de sesións online, dirixidas a todo o alumnado a fin de coñecer cal é o desenvolvemento profesional de mulleres que cursaron este tipo de formacións e as inquietudes que espertaron a súa elección. Estes encontros celebraranse nos meses de decembro, febreiro, marzo e abril, coincidindo coas datas de especial significación e vinculadas cos valores deste programa como o Día da Nena na ciencia ou o Día das nenas nas TICs. O pasado 2 de decembro sumáronse ao primeiro encontro online desta edición con Sonia García, pilota de drons, máis de 1300 alumnas. d.seijas