Viaxe á Compostela medieval a través dun videoxogo en galego

Cada pedra desta muralla púxose pola graza de Deus. Coas rocas e as árbores de este sacrílego bosque eriximos o bastión máis importante do cristianismo. Todos teñen un lugar de paz na nosa maxestosa construción e poderán expiar os seus pecados... Con estas palabras comeza o xogo de rol The Waylanders que, nun momento no que viaxar é máis complicado ca nunca, permite retrotraernos ao pasado de Compostela. No escenario dunha cidade medieval amurallada, a loita por defender a vila e a súa xoia máis importante –a Catedral– son o fío condutor deste videoxogo. Mentres un continúa a súa aventura, descubre un pouco da historia da cidade, dende a fachada románica da Catedral ata a división da cidade en barrio rico e barrio pobre.

Este paseo pola historia trátase dunha ampliación do videoxogo The Waylanders, lanzado o pasado verán e no que aparecen outros lugares de Galicia como a Torre de Hércules, a illa de Ons, os castros celtas ou a fervenza do Ézaro. O percorrido por Compostela (así se chama Santiago no xogo durante a Idade Media) estará dispoñible para os xogadores no seu lanzamento final, que será na primavera deste ano.

Segundo a empresa coruñesa Gato Studio, creadora do videoxogo, ainda que a Catedral está dentro dun videoxogo cunha historia de fantasía, está fielmente representada, así coma o aspecto da cidade durante a Idade Media. “Con isto pretendemos resaltar a nosa cultura e patrimonio, demostrando que unha historia fantástica non está en desacordo co interese internacional de Galicia en xeral e de Santiago en particular”, explican dende Gato Studio. Entre todas as edificacións destaca a Catedral románica, que amosa o seu impoñente deseño tanto exterior como interior, con detalles recoñecibles como o Pórtico da Gloria, unha fiel recreación do botafumeiro e referencias ós deseños do Mestre Mateo para a súa construción.

Pero a Catedral, que se presenta como o gran templo de culto ao que venerar e que dá luz a todo aquel que se acerca a ela, non é o único lugar deseñado de xeito detallado: os campos de cultivo con produtos da Compostela da época, a zona de xustas, a prisión ou a taberna son só uns poucos exemplos do que se poderá atopar dentro das sólidas murallas que rodean o perímetro da cidade. De feito, na breve recreación presentada ao público pódese observar a división da cidade en zona rica, con certo ocio entre os protagonistas, e a zona pobre, adicada aos campos de cultivo e á gandaría. De feito, a voz da narración refírese aos “pomposos nobres do barrio rico e á humilde plebe do barrio pobre. Todos os que sintan devoción son benvidos a esta terra de fe e culto a Deus”. Do mesmo xeito, fai referencia aos esforzos para defender á cidade dentro das murallas e aos castigos para os que se atrevesen a poñer en dúbida as crenzas relixiosas do momento.

No percorrido virtual, as torres da fachada románica da Catedral e unha praza do Obradoiro, que nada ten que ver coa actual, predominan en cada fragmento, así como as torres da muralla. Destacan tamén as construcións en marrón e branco das casas, e as vestimentas da época están coidadosamente plasmadas. Incluso as chemineas das casas dos nobres fumegan no inverno. Os que se adentren neste videoxogo de rol terán tamén a oportunidade de cruzar as portas da Catedral, e pasearse por un templo iluminado pola luz que desprenden as candeas.

Máis alá da aventura que transcorre en Compostela, todo o xogo está inspirado nos mitos e lendas celtas, especialmente no Libro das Invasións, unha das obras de referencia desta cultura xa que recolle a lenda de Breogán. Inclúe viaxes no tempo entre a época celta e medieval e combina aspectos reais como localizacións e obras arquitectónicas, cunha épica historia de fantasía na que hai cabida para a maxia, personaxes e razas extraídas da cultura celta galega e irlandesa. Un dos puntos fortes do videoxogo é que tanto a interface como a narración están dispoñibles en galego. Pero ademais, previo a este lanzamento final, o 25 de xaneiro The Waylanders recibirá unha actualización gratuíta que engadirá seis novos idiomas que permitirán levar as lendas celtas de Galicia ao resto do mundo, podendo xogar incluso en ruso.