Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, embajador del Camino de Santiago

Santiago. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció tras la reunión semanal de su Ejecutivo la concesión del título de embajador de honor del Camino de Santiago a Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, promotor en su momento del Xacobeo como conselleiro de Manuel Fraga. Rueda argumentó que este reconocimiento era una “débeda histórica” con el director del Plan Xacobeo 93, quien “contribuíu a que crecese o coñecemento internacional do roteiro xacobeo e a que o Camiño sexa hoxe un dos motores do turismo en Galicia”.

Al entregar este reconocimiento, Rueda destacó que Vázquez Portomeñe será “o gran embaixador da celebración do 30 aniversario do primeiro Xacobeo civil e do 30 aniversario do recoñecemento ao Camiño Francés como Patrimonio Mundial da Unesco. Es la persona idónea tanto por conocimientos como por méritos”, remarcó. La vinculación de Portomeñe con el Camino se inició en su etapa como conselleiro de Relacione Institucionales, cuando creó y dirigió el Plan Xacobeo 93, “o maior programa de promoción cultural e turística de Galicia do século XX, xerme dos seguintes plans de promoción, que a Xunta impulsou cos anos santos composteláns 1999, 2004, 2010 e 2021/22’.

Gracias a Víctor Manuel, Rueda considera que aumentó el conocimiento internacional de Santiago y Galicia y se reforzó el prestigio del Camino como itinerario de peregrinación histórico, al declararlo primer Itinerario Cultural Europeo en el Consejo de Europa, en 1987. ECG