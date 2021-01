Vidal, jefa de Alergias del CHUS, única gallega en el ‘top’ 100 de ‘Forbes’

La revista Forbes ha sacado el listado de los mejores médicos de nuestro país, con los 100 nombres más reconocidos del panorama en 24 especialidades, los cuales ejercen en más de 60 centros hospitalarios (públicos y privados). En esta lista solo figura una especialista gallega, la doctora Carmen Vidal Pan, jefa del servicio de Alergología del área sanitaria compostelana.

Destacan que la doctora Vidal dirige un servicio “con gran prestigio gracias a su proyección internacional en el campo de la investigación”.

Tras conocer este reconocimiento, la experta mostró, en primer lugar, su sorpresa al desconocer que estaba incluida en este top 100. “No me dijeron nada, ni me presenté a ningún concurso.... Pero, desde luego, estoy agradecida a este reconocimiento que, sin duda yo, en particular, no merezco, sino que es de todo mi equipo en el CHUS por su gran trabajo y esfuerzo”.

De hecho, en el servicio tratan alrededor de cuatro mil nuevos casos al año.

La doctora Carmen Vidal quiso destacar, además del trabajo que realiza su equipo, tanto la actividad asistencial como investigadora. En este apartado, indicó que “en la modesta medida de nuestras posibilidades intentamos no quedarnos atrás y llevamos adelante varias líneas de trabajo como uno, a nivel internacional, de la avispa asiática (velutina), además de alergias a los ácaros del polvo”, principales causantes de alergia en Compostela.

Entre otros logros, el servicio que dirige detectó los dos primeros casos a nivel internacional de alergia a comer erizo de mar y por picadura de la mosca del caballo, que fueron publicados en prestigiosas revistas médicas, al igual que ocurrió en 2006 cuando descubrieron el primer caso descrito a nivel mundial de alergia a una fruta tropical, en concreto, al tamarillo. Paradójicamente, el paciente, además de ser alérgico a esta fruta, lo era además a la madera de samba, dándose la circunstancia de que tuvo que abandonar su trabajo, al ser carpintero.

Aparte de la detección e investigación de estos casos inusuales de reacciones adversas, el servicio que dirige la doctora Carmen Vidal atiende a pacientes con tipología muy variada, desde asma hasta dermatitis atópica o reacciones adversas a fármacos y también a alimentos, como el huevo o la leche.

Además, la experta seleccionada en la lista Forbes destaca que “tratamos de investigar avances en alergia, como ahora con la vacuna contra el COVID, que es un nuevo estímulo en nuestro trabajo”.

En este caso, están evaluando las posibles reacciones adversas a esta vacuna, “que, aunque es pronto para dar resultados, estamos viendo que puede producir en algunos casos, pocos, una reacción tardía, no en el momento de ponerla, que suele ser cutánea, al producir picor”.

Concluye que “todo el trabajo que hacemos es por y para nuestros pacientes”.