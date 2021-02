Vídeos de Youtube para aprender os ditos infantís galegos

A Xunta impulsa o coñecemento e pon en valor a riqueza e variedade dos ditos e recitados infantís a través da serie audiovisual As brincadeiras da lingua, realizada pola coñecida compañía teatral Migallas, ao abeiro do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021, que o Portal da Lingua Galega ofrece desde onte, coa posta a disposición para as familias, de balde, do primeiro dos capítulos que a integran: Caricias no colo. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, presentou o proxecto acompañado por María Campos e Carlos Yus, “dous grandes dinamizadores da lingua galega entre a cativada”, aos que lles agradeceu “unha importante achega ao repositorio de recursos destinados á infancia e á transmisión interxeracional do galego, tanto na familia como no ensino, e que destacamos precisamente estes días con motivo da celebración do Día Internacional da Lingua Materna”. Cada xoves, en horario de tarde, difundirase nas canles deste departamento da Xunta a serie de dez audiovisuais que compoñen o proxecto As brincadeiras da lingua, realizados por Migallas Teatro para o Fondo Xacobeo 2021.

As pezas teñen como obxectivo dar a coñecer riqueza e variedade de ditos e recitados infantís que existen na lingua galega e que acompañan desde hai séculos as brincadeiras da cativada e dos membros maiores da familia cos máis pequenos e pequenas. Cada capítulo esta adicado a un tipo de ditos.