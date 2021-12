VideVide!!, Creativas Galegas e Código Cero, premios Manuel Beiras

O teatro Pincipal acolleu onte a gala de entrega dos Premios Manuel Beiras, dedicados a recoñecer e poñer en valor as empresas que empregan habitualmente o galego na súa comunicación.

O acto foi presidido polo alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; quen estivo acompañado polo vicepresidente da Cámara de Comercio de Santiago, Jorge Lorenzo; e outras autoridades. O xurado, un ano máis, estivo composto por representantes da Cámara de Comercio de Santiago, do Concello, ademais da Secretaría Xeral de Política Lingüística, da Universidade de Santiago, do Colexio Oficial de Xornalistas, da Mesa pola Normalización Lingüística, da Unión de Consumidores de Galicia, e os representantes de cada unha das empresas premiadas na edición anterior: Moksin, Dinahosting e Revista Pincha.

Na categoría de empresas cun uso continuado do galego obtivo o premio VideVide!! O xurado valorou ser un espazo comercial para quen sabe de viño e para quen non, onde mercar, valorar e aprender van da man para, coa calidade do produto como punto de partida e a nosa lingua como vehículo, viaxar pola xeografía e pola historia deste país.

Na categoría de nova incorporación ao galego o recoñecemento recaeu na empresa Creativas Galegas, por ser unha aposta en feminino por abrir no corazón da cidade histórica unha ventá á creatividade máis orixinal e auténtica, que brilla no contexto de monocultivo estandarizado e gaña aínda maior valor ao se presentar orgullosa da nosa lingua e da nosa cultura. O xurado acordou tamén conceder o Premio Manuel Beiras á innovación no uso do galego 2021 a Código Cero, despois de levar vinte anos dando conta das innovacións no sector TIC, interconectando o tecido empresarial vinculado a el e chegando a miles de persoas cada día é unha impagable contribución a que a nosa lingua estea na vangarda.

Distinción de Acisclo Manzano. Os galardoados recibiron unha distinción consistente nunha escultura creada polo artista Acisclo Manzano. Poderán amosar nos seus establecementos a posesión deste premio como unha garantía máis de que respectan o idioma galego. O nome dos Premios Manuel Beiras é unha homenaxe a este galeguista por ser exemplo de comerciante comprometido con Compostela, con Galicia, a cultura e a lingua.

María Pais, vogal do comité executivo da Cámara de Comercio destacou“que todas as empresas que participan ano a ano neste Premio fan que o noso idioma sexa unha aposta real, e ademais unha aposta segura, en Compostela e que coma ben din os lemas das últimas campañas animámosvos a que “traballades en galego”. “Unídevos á rede con máis cobertura de Galicia” e así amosaremos como os prexuízos negativos van minguando e que a lingua se vai consolidando como un valor de identificación positiva das nosas empresas. Nas mans de todos e todas está que esta vaga continúe medrando”.

Ademais lembrou que “Cámara e Concello iniciamos esta andaina de colaboración con humildade e ilusión e comprometéndonos coa estabilidade e continuidade do premio: mostra de que a lingua é cousa de todos e todas, sen partidismos ou outro tipo de sectarismos. A lingua no sector empresarial, tan ou máis fundamental ca outros dos que se fala moito máis e nos que parece que é o natural. As empresas son emprego, son poder económico, son, polo tanto, un mundo ao que aspiramos que, se funciona en galego, tirará das escolas, da universidades, das familias e da sociedade en xeral”.

O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, felicitou os premiados e premiadas e amosouse moi satisfeito pola consolidación dun galardón que xa conta con vinte e dous anos de vida. “Esta longa e exitosa traxectoria significa que cada vez máis empresas compostelás conciben o idioma galego como un valor engadido”, indiciu.