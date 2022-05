Viladelová: “La castaña salvó a mucha gente del hambre”

Cuando uno entra a determinadas estancias tiene la sensación de que ya ha estado allí y que se encuentra como en casa. Quizá fuera la mezcla del olor a miel y madera penetrando mis fosas nasales lo que despertó en mi cabeza una extraña morriña que no sabía que sentía. Quizá fuese la piedra, o el castaño que preside la sala, lo que me devolviese a la infancia. Aunque se inauguró hace tan sólo unas semanas, la tienda de productos tradicionales de Veronika Viladelová, Delicias de Bohemia, parece totalmente integrada en el trajín incesante de la Rúa Nova, en la que habita un pequeño local del número 12, dentro de la Casa das Pomas, un domicilio señorial del siglo XVII. La fachada tiene dos conchas de peregrino entre otros elementos ornamentales y, como si fuese una especie de juego del destino, las pastitas de Veronika tienen alma de castaña y forma de concha.

La traductora profesional y gerente del negocio, Veronika Viladelová, es originaria de Praga (República Checa) y asevera que el amor por su marido, Luís, fue lo que la trajo a España. Tras vivir varios años en ciudades como Valencia o Barcelona, la pareja y sus tres hijas se mudan a El Bierzo, donde prueba los productos de castañas y se enamora del fruto estrella del otoño. Cuenta que lleva años viviendo en Teo con su familia y que a pesar de ser traductora, poco a poco sus productos de castaña y nueces han ido ocupando más de su tiempo, algo que, acompañado de las peticiones de amigos y familiares, la animó a abrir su propia tienda.

La checa narra con especial ilusión como cada una de las cosas que vende son hechas a mano y con mimo ya sea por ella o por empresas artesanales. Para la emprendedora es muy importante que las cosas se hagan con cariño y que sus clientes tengan la iniciativa de volver a comprar sus productos. Sus andanzas como vendedora empezaron en los Mercados de Chuvia del Área Central, en los que comenzó a comercializar sus pastas.

Los productos Viladelová destacan por su amor por la castaña gallega y piensa que “hay que ponerle un pedestal a la castaña en Galicia” pues “salvó a mucha gente del hambre y la muerte”. Es tal su devoción por este fruto de la naturaleza que la gran mayoría de sus productos están 100% basados en él. Los paquetitos de castañas secas, las bolsas de harina, la tarta de castaña traída de El Bierzo, la bica, las magdalenas, la cerveza de castaña y la miel de castaño destacan entre otras muchas elaboraciones con alma de castaña que dan vida a la tienda. Aunque la primera vez que probó los productos de castaña lo hizo en El Bierzo, la checa cuenta que no había experimentado con la harina de este fruto hasta la Feira da Primavera de hace siete años cuando Martín, fundador de la empresa Castañas Petelo, se acercó a su puesto a ofrecerle sus productos. “E ti non fas nadiña con castañas?” le preguntó el empresario, a lo que ella respondió que no. Ante la negativa, él le regaló una bolsa de harina y a partir de ahí fue cuando surgió su pasión por la castaña. “Yo no sabía que podían hacerse unas filloas estupendas con harina de castaña”, comenta. Para ella, la parte fundamental de todo este proceso fue aprender a hacer dulces de este manjar entre los que destacan sus pastas de castaña, diferentes a las tradicionales de la República Checa.

Para reivindicar su origen checo, la tienda también ofrece pastas tradicionales del país que no se basan en la castaña, sino en otro fruto, la nuez. Mientras explica cómo se elaboran, Veronika cuenta que las recetas de estas pastas han ido pasando de generación en generación en su familia y que muchas aún las conversa escritas del puño y letra de su abuela Karla, una mujer muy cuidadosa con las elaboraciones y que fue capaz de inculcar a su nieta su perfeccionismo. En esta parte del establecimiento destacan las pequeñas cajas de pastas hechas a mano y horneadas en el propio local. Igualmente, llama la atención el pan de frutos secos que, especifica Veronika, está elaborado con productos de la máxima calidad, algo que para ella es indispensable. Con mimo, como lo hace todo, explica que esta clase de preparaciones son típicas de las fiestas navideñas de la República Checa. Dice que “igual que aquí tenéis el turrón nosotros allí hacemos pastas en Navidad”. Del mismo modo, asegura que resulta una tradición muy emocionante ya que es común a varios territorios centroeuropeos, como Polonia o Alemania.