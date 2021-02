Visita ás obras de ampliación do Museo do Pobo Galego

A obra de adecuación da ala sur do conxunto de San Domingos de Bonaval para a ampliación do Museo do Pobo Galego, dirixida polo Consorcio de Santiago, remataba despois de algo máis dun ano de intervención. O alcalde de Santiago e presidente do Consorcio da cidade, Xosé A. Sánchez Bugallo; o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; e o delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, van visitar o edificio este luns, 1 de marzo, ás 17.00 horas, para coñecer o resultado das obras.

Ao igual que o resto dos traballos acometidos polo Consorcio de Santiago, a ampliación do Museo do Pobo Galego recibiu o cincuenta por cento do seu financiamento do Estado, o treinta por cento da Xunta e o 15 por cento do Concello de Santiago. A Oficina Técnica do Consorcio de Santiago realizou o proxecto, ao tempo que se encargou da dirección das obras.

A actuación, que arrancaba a finais de 2019, centrouse na rehabilitación e adaptación da ala sur do conxunto de San Domingos de Bonaval para acoller un novo espazo dedicado a exposicións, oficinas e outros usos; o que supuxo a ampliación do Museo do Pobo Galego cunha superficie útil resultante duns 2.400 metros cadrados -o que significa engadir 1.600 m 2 máis do que xa tiña en uso o Museo-. Este lugar é un dos máis visitados en Compostela polos galegos e polos turistas.