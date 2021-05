Visita do PP ao entorno da estación de buses

estreno. O Grupo Popular mostra a súa preocupación polos problemas de tráfico que se poden xerar coa entrada en servizo da nova estación de autobuses a resultas dun mal deseño da rúa Clara Campoamor feito polo Goberno de Compostela Aberta e asumido polo Goberno de Sánchez Bugallo.

Así o recoñeceu o portavoz deste grupo, Alejandro Sánchez-Brunete, nun percorrido realizado esta mañá pola contorna da intermodal, na compaña da concelleira, María Castelao, e de técnicos de enxeñería, para comprobar as condicións nas que se vai a iniciar o funcionamento da nova terminal de autobuses no relativo a ordenación do tráfico e mobilidade.

A este respecto, o Grupo Popular vai presentar unha iniciativa para coñecer as últimas previsións do Goberno municipal respecto da mobilidade na zona e que medidas pensa adoptar para evitar os atascos que se poidan producir a determinadas horas. redacción