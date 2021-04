Visita guiada mañá para coñecer o CGAC e a súa arquitectura

Santiago. O primeiro sábado de cada mes o entro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) programa unha visita guiada a súa arquitectura. Farase un percorrido repasando a súa historia e as súas claves arquitectónicas desde o pórtico exterior ata a cuberta, na que está instalada de xeito permanente a obra Triangular Pavilion do artista Dan Graham.

Para participar nesta actividade non é preciso solicitar cita previa. As visitas partirán da recepción do CGAC ás 12.00 horas e terán unha duración aproximada de cincuenta minutos.

O grupo formarase por orde de chegada. O número de prazas dispoñibles para participar nesta actividade poderá variar en función dos posibles cambios normativos relacionados coa COVID.

Además, todos los domingos ás 12.00 horas o público pode achegarse ao CGAC para gozar das mostras expositivas acompañado por mediadoras especializadas en arte. Este mes de abril visitarase ás mostras Cultivar incertezas: Reformular o espazo, Conmocionar a mirada, Breaking the monument (Images of resistance), Pauline oliveros. Retrospectiva e Pilar Albarracín. Accións peregrinas.

Para participar nesta actividade tampouco é preciso solicitar cita previa. Tamén haberá sesións didácticas en liña para Educación Primaria, na que se fará “unha presentación con imaxes de diferentes obras de arte contemporáneas deténdonos na diversidade de soportes, materias, discursos, miradas e posibilidades expresivas e experimentais da arte actual”, indicaron. Combinanse a mostra de imaxes con dinámicas creativas dirixidas ao alumnado. O obxectivo desta actividade é achegar a arte aos centros educativos e estimular o interese das novas xeracións na creación artística do seu tempo. Os destinatarios desta iniciativa son os cursos de Educación Primaria.

O centro educativo deberá dispor do equipo técnico preciso para participar nunha reunión telemática (aula equipada cun ordenador con cámara e micro, altofalantes e pantalla).

A inscrición faise no cgac.educacion@xunta.gal indicando o nome do centro educativo, curso ou idade e número de participantes, día e hora en que desexan realizar a visita. s.cuiña