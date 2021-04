Visitantes disgustados por no poder ver el Pórtico de la Gloria

La Semana Santa, a pesar del cierre de la comunidad autónoma, trajo consigo un incremento del número de peregrinos y turistas a la capital gallega, que aprovecharon para visitar el monumento por excelencia de Santiago, su Catedral, recién restaurada. Así, lo ratifican las colas que se registraron en algunos momentos para pasar por la Puerta Santa. Y es que a pesar de la pandemia, la gente no se olvida del Año Santo y quiere ganar el Jubileo.

Sin embargo, entre los que se acercaron a disfrutar de la belleza de la Basílica compostelana hubo alguna que otra decepción y sorpresa al encontrarse con el encapsulado de madera que aísla por completo el restaurado Pórtico de la Gloria. Y es que muchos pensaban que se trataba de una solución temporal, mientras se restauraba el interior del templo, y aunque aún queda por hacer algún que otro trabajo, el grueso de las actuaciones ya se completó y los andamios ya no forman parte del decorado interior de la basílica. Por ello no entienden cómo en pleno Xacobeo este elemento tan característico no se pueda contemplar como parte del conjunto catedralicio. De hecho, reclaman que se retire la estructura de madera, al tiempo que se preguntan si ya no se va a poder acceder al templo desde el Obradoiro, el acceso más noble, y ver la Capilla Mayor desde el Pórtico, “esa entrada maravillosa, tal y como la concibió el Mestre Mateo”.

Y es que en la actualidad la Fundación Catedral cuenta con un programa de visitas guiadas al Pórtico, previo pago de una entrada, que permite disfrutar de la obra, pero dentro de su cápsula de madera. Esta opción parece no contentar ni a los peregrinos ni a los propios santiagueses que estos días visitan la seo, a menos que se trate de una medida provisional. Aún así, consideran que tratándose de un santuario de peregrinación en pleno Año Santo, y dado que el Pórtico forma parte de la basílica jacobea en sí (no de un museo), debería poder verlo todo el mundo, puesto que hay sistemas que lo permitirían, como un cierre de cristal que facilitase más la visibilidad y evitase la sensación de que la obra es ajena al templo.

Fuentes consultadas por este rotativo confirmaron que en su día algunos miembros del Cabildo eran partidarios de no cerrar este elemento, pero desde la Fundación Catedral se consideró que había que proteger la estructura, que solo puede recibir un número limitado de visitas al día, para preservarlo después de su costosa restauración.