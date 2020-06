Vista Alegre: un barrio solidario de héroes en tiempos revueltos

Mientras la mayoría de la población huye despavorida de un enemigo invisible que se ensaña indeciblemente con todo lo que encuentra en su camino, ellos, los héroes, tanto hombres como mujeres de las asociaciones vecinales, encaran estoicamente la insostenibilidad de tal situación. De la mano de sus desinteresadas ayudas quitan hierro a las penas pecuniarias de las familias más deficitarias de esta crisis provocada por la covid-19. Los miembros de la asociación de vecinos Álvaro Cunqueiro de Vista Alegre en Santiago son la viva imagen de la heroicidad en estos tiempos revueltos.

Ante la covid-19 su solidaridad ha cobrado un importante protagonismo mediático. La razón es obvia. No escatiman esfuerzos a la hora de aligerar la insostenible situación económica de no pocas familias al quedarse, de la noche a la mañana, sin ingresos. Los vecinos de Vista Alegre lo saben porque muchos lo están sufriendo en su propia carne. Si bien las ayudas para las familias más desfavorecidas como de material informático para los escolares les brinda un atisbo de esperanza. Este balón de oxígeno, que pretende hacer de Vista Alegre una vida alegre para los más necesitados, es, en realidad, obra de David Ríos, presidente de la asociación, Mari Luz Pardal, en calidad de secretaria, amén de dieciséis voluntarios.

Éstos, en palabras de David Ríos, “van variando, en función de las necesidades, tanto de número como de especialidad. En ocasiones se echa mano de voluntarios informáticos cuando surgen problemas de índole informática; mientras que, en otras circunstancias, se recurre a voluntarios médicos para obtener, especialmente al comienzo de la pandemia, asesoramiento sobre el modo de actuación en caso de socorrer a personas en sus casas”.

Los miembros de la asociación no se conforman con la distribución de víveres y artículos de primera necesidad, sino también con “asesorar a las personas para que puedan solicitar ayudas al Ayuntamiento, encargarse de los mayores haciéndoles la compra para que no salgan de sus casas, así como hacer uso de la tecnología móvil para que estén en contacto con sus allegados”, subraya David.

donaciones. Dado el calvario de algunas familias por no cobrar a tiempo los ERTEs, varios benefactores se han volcado con esta causa convirtiéndose en los principales donantes de la asociación. Los primeros en prestar ayuda han sido “los comercios del barrio, tales como: la carnicería de Santa Comba, la farmacia García Bravos y la panadería Vista alegre”, precisa el presidente de la asociación. Además, comercios y empresas de fuera de Vista Alegre e, incluso, de Santiago se han visto contagiadas por este halo de solidaridad, “como TGM-Toldos Gómez en Arzúa y la pescadería y marisquería Rañó en Rianxo”, señala David. Otras entidades de carácter solidario aportan su grano de arena, “tal como la asociación Paluso”, matiza.

A pesar de todas estas donaciones resulta difícil cubrir las necesidades diarias del vecindario. De ahí que el presidente de la asociación, David Ríos, firmó un convenio con el Banco de Alimentos “capital de Galicia” y la consellería do Medio Rural de cara a satisfacer las necesidades de las familias. En esta misma línea, Ríos recalca la importancia de las donaciones de particulares de vecinos al respecto. Se trata de una donación que viene a coronar este amplio abanico de ayudas.

Desde el desencadenamiento de la crisis sanitaria, los donantes no han cejado en su afán de proveer a la asociación de cantidades ingentes de diferentes productos, tantos cárnicos como vegetales. Ello ha redundado en beneficio de un total de 28 familias y 85 personas tanto dentro como fuera de los límites de Vista Alegre. La ímproba labor del binomio donantes-miembros de la asociación ha logrado mitigar la incidencia de una crisis que no solo se ha reflejado en la salud pública, sino también en el bolsillo de las familias con escasos recursos. La covid-19 mide a todo el mundo por el mismo rasero. No conoce de fronteras, ni de clases, ni de sexo, ni de edades. Su sevicia, sin embargo, no hace tanta mella en un segmento dado de la sociedad: los niños. A pesar de todo, este sanguinario invisible se las ingenia para que ellos también sufran.

Su sufrimiento es polifacético. Padecen problemas de salud física y de ansiedad, así como de dificultades educativas. Éstas se han agudizado a la hora de interrumpir el periodo lectivo, de modo que se han visto precisados a recurrir a las nuevas tecnologías para poder estudiar en remoto. No obstante, no todos los niños disfrutan de ordenadores en casa. Esta brecha digital supone un quebradero de cabeza para muchas familias, cuyos hijos se ven en condiciones desfavorables en comparación con otros.

Algunos escolares del barrio no están ajenos a este problema. Si bien, de cara a solventar dicha brecha digital, los miembros de la asociación Álvaro Cunqueiro, por boca de David: “Cedimos los ordenadores de la asociación y se los instalamos en casa de los chavales”. Añade que “llegamos a repartir sobre 30 ordenadores, porque, gracias a la labor que llevamos haciendo desde el minuto cero de la pandemia, la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega) y el Programa de Voluntariado Digital (Voldix) nos pusieron en contacto con la empresa Everis Galicia que nos ha donado ordenadores portátiles”.

Atenuar los efectos de la brecha digital e igualar las oportunidades de “telestudio” entre los chicos son los objetivos de esta entrega de ordenadores. Más allá del alivio moral de los padres respecto a la exigüidad de sus recursos y la alegría de los niños por recibir ordenadores, esta iniciativa supone crear lazos de confianza y unión entre todo el vecindario de Vista Alegre.

Un nuevo reto. Además de ser altamente contagiosa, la covid-19 es sumamente impredecible. Los recientes rebrotes de contagios, tanto nacionales –37 casos positivos en el País Vasco, como internacionales –el contagio de 57 empleados hasta la fecha en el mayor mercado mayorista de Pekín, China- lo corroboran; de ahí que la precariedad de esta coyuntura pone en jaque a medio mundo mientras el talón de Aquiles de este virus sigue indescifrable. Una nueva realidad de la que son conscientes en la asociación Álvaro Cunqueiro, dado que coincide con la vuelta a la “nueva normalidad” que Galicia, a diferencia de todas las comunidades, lidera con pasos firmes, pero sí cautelosos.

Dentro de su radio de acción, Ríos subraya la capacidad de los miembros de la asociación para adaptarse a las situaciones por más imprevistas que sean. Gracias a lo que llama “reacción rápida”. Es decir, procuran dar soluciones ad hoc a medida que vayan surgiendo los problemas, ya que lo imprevisible de esta nueva situación hace imposible tomar medidas preventivas al 100 %. Sin embargo, reconoce que la asociación, como cualquier otra, tiene sus límites. Estas limitaciones no tendrán muchas repercusiones, puesto que la llamada “nueva normalidad” coincide con que la gente haya cobrado los ERTEs. Ello hará que muchas necesidades estés cubiertas.

En materia de asesoramiento, la asociación aspira a afianzar el espíritu solidario a través de la orientación de la gente en todo lo que necesite. Es el caso de las declaraciones de la renta. Muchas personas estaban desorientadas al respecto, pero la asociación se ha hecho cargo de tramitarlas. Sea lo que fuere el reto de la llamada nueva normalidad, lo importante es estar a las duras y a las maduras de los vecinos de Vista Alegre, a fin de no volver a vivir lo que ocurrió con la gripe española. Un símil de Ríos para advertir de las negativas repercusiones que pueda acarrear todo estado de apatía. “Se trata de una pandemia igual de mortal a la actual, sin embargo, fue más letal en un rebrote de otoño porque la gente se murió más de hambre que de la propia gripe” sentencia.