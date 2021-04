Visto bo á novena fase para que o casco histórico conte con fibra

informe favorable A Comisión Asesora do Patrimonio Histórico, presidida pola concelleira de Urbanismo, Mercedes Rosón, emitiu informe favorable, entre outros asuntos, sobre a novena fase do proxecto de infraestutura de telecomunicacións para o despregamento de Rede FTTH Orange/Jazztel na cidade histórica de Santiago. Fase 9, que conta cun orzamento de execución material de 38.905,10 euros. Esta parte do proxecto contempla o despregamento da fibra óptica en dous ámbitos diferenciados: no barrio de San Pedro e na contorna da Praza do Obradoiro. Pretende darse unha cobertura do cen por cen. s. cuiña