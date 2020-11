Viveiro para comercios e profesionais co obxectivo de revitalizar a zona histórica

Santiago. A portavoz do grupo municipal do BNG, Goretti Sanmartín, manifestou que as accións que recolle o Plan de Sustentabilidade son unha “ocasión perdida” para aplicar medidas consensuadas co sector e cos grupos municipais para impulsar o cambio de modelo que precisa Santiago de cara a revitalizar a cidade histórica, a desestacionalización e diversificación da oferta.

Neste Plan, sinala, o goberno municipal inclúe moitas accións que tiñan previsto na contorna da Catedral, no pazo de Raxoi, na propia praza do Obradoiro e de Praterías que estaban orientadas para o Xacobeo prepandemia, “mais que non son acaídas neste momento en que é necesaria unha reflexión do que vai significar a crise para o turismo e onde xa tiñamos deseñadas outra serie de liñas que van no sentido de potenciar o patrimonio noutros lugares, os barrios e o rural ao que non se dedica nin unha soa liña”.

Deste xeito, propuxo que este plan sería idóneo “para crear un viveiro de comercios, para profesionais e persoas autónomas que lle deran vida á zona vella”, unha das ideas propostas polo BNG para comprar e rehabilitar eses locais e poñelos á disposición da xente que quixese comezar o seu negocio. “Iso sería moito máis audaz, valente e atrevido que facer pequenas obras de remodelación que redundan no núcleo actual de turismo compostelán”. No lado positivo, o documento inclúe a creación do Centro da Cultura Gastronómica de Galiza ou potenciar as Brañas de Sar.

Criticou que no documento “ficaron cantidade de cuestións sen incluír, vinculadas á necesidade de potenciar o turismo interno, o galego e de proximidade que, sen dúbida, nos próximos tempos é o que pode salvar a situación”. Dentro dese turismo interno, hai que facer un reforzo fundamental para que a xente que vive en Compostela coñeza o seu patrimonio, comezando por unha campaña dirixida ao estudantado universitario que moitas veces non coñece o rural, o Castelo da Rocha, ou a Colexiata de Sar, conseguir que haxa un amor e un coñecemento polo patrimonio, para que iso poida servir para a súa revalorización”, destacou. ecg