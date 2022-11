Volve á Fundación Granell a actividade ‘A miña peza favorita’, iniciada en 1997

Santiago. A Fundación Eugenio Granell presentou onte unha nova edición de A miña peza favorita, unha actividade que se inicia no 1997 e consiste en seleccionar unha ou varias pezas de entre as que forman as Coleccións da Fundación Eugenio Granell para que o convidado elabore un comentario persoal. Trátase dunha proposta aberta a calquera persoa interesada tanto na Fundación, coma na arte ou na figura de Eugenio Granell.

Nesta ocasión cóntase coa aportación do comisario de exposicións, crítico de arte e investigador Íñigo Rodríguez, quen partindo do óleo Norte Verdadero do artista Philip West desenvolverá un surrealista e audiovisual relatorio sobre esta obra e a traxectoria do pintor británico. Licenciado en Historia da arte pola Universidade de Santiago na especialidade de Arte Contemporánea, máster en xestión do patrimonio artístico e arquitectónico, museos e mercado da arte na mesma universidade, e, doutorando na universidade compostelá na actualidade, toma como campo de investigación a xestión da arte contemporánea galega en democracia e mercado da arte. Íñigo Rodríguez compaxina o traballo teórico na universidade coa actividade de xestión e divulgación cultural a nivel galego e estatal. D.Seijas