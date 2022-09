Volve o festival de música barroco da mán do Ateneo

Santiago. Volve o Festival de Música Antiga e Barroca (Ateneo Barroco) na súa cuarta edición que, organizado polo Ateneo de Santiago, co patrocinio do programa O Teu Xacobeo da Xunta e a Deputación da Coruña, celebrará o seu acto de presentación mañá ás 12.00 horas no Salón de Actos Isaac Díaz Pardo do Ateneo (Praza de Salvador Parga, 4-2º).

Este festival, realizado en colaboración co Concello de Santiago, a USC, o CDG e Agadic, contará no seu acto coa participación do director artístico do festival, José Víctor Carou, así como de representantes do Ateneo e das entidades patrocinadoras e colaboradoras. ecg