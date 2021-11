Volve o Mercado da Estrela para o Nadal

artesanía. O concelleiro de Festas, Gonzalo Muíños, e a directora do Mercado da Estrela, Mónica Mejías, deron conta onte dunha nova edición do festival do talento galego, que festexando o seu 10º Aniversario, se celebrará en Santiago dende o xoves 16 ata o domingo 19 de decembro. Na rolda de prensa estiveron acompañados da xerente de Turismo de Santiago Flavia Ramil, a xerente da Fundación Pública Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, e o delegado comercial de Estrella Galicia, Guillermo Fernández. O Mercado da Estrela é un festival de Nadal coorganizado polo Concello de Santiago e Correveydile no que as persoas creadoras de Galicia amosan o froito do seu talento nas vésperas das festas para que os visitantes desfruten das súas creacións, pezas, produtos, elaboracións e composicións durante o evento ou as convirtan en orixinais e innovadores agasallos adquiridos baixo o selo de #talentogalego. redacción