Volve o premio de novela do Casino coa súa XVI edición

Santiago. O vindeiro luns, 9 de Xaneiro, ás 11.00 horas na Sala de Ámbito Cultural, (planta baixa do El Corte Inglés de Santiago), presentarase o Período de Votación do XVI Premio Novela Europea Casino de Santiago. Neste acto estarán presentes: Fuencisla Cid, directora de Comunicación, Relacións Institucionais, Marketing e Sustentabilidade do El Corte Inglés nas comunidades de Galicia e Asturias; Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia; e tamén Ubaldo Rueda, presidente do Casino de Santiago. Ademais doutras autoridades de Compostela e representantes das diferentes entidades implicadas nesta XVI edición dos galardóns literarios. REDACCIÓN