Volver a convertir la calle en espacio de juegos para niños

Nada de videoconsolas ni teléfonos móviles. Ni siquiera sofisticados juguetes. La idea es disfrutar el verano compartiendo diversión con los amigos, haciendo otros nuevos y recuperando las calles para convertirlas en espacios de juegos infantiles. En realidad, es volver a la infancia de hace unas cuantas décadas, “xogando coma sempre, con toda a imaxinación e todas as palabras que fagan falta”, explican los promotores de Territorio Xogantín, un programa puesto en marcha por el Concello de Santiago a través de Delingua, y desarrollado por Xandobela.

No es este el primer verano que se celebra, y la acogida siempre ha sido muy satisfactoria, tanto entre los escolares de 6 a 10 años a los que va dirigido y que participan activamente en él, como entre las personas adultas responsables de su cuidado, ya que les permite tener “un tempo libre para que poidan realizar as súas encomendas ou gozar da cidade”, tal y como señalan.

Una alternativa lúdica para los niños y niñas que permanecen en la ciudad durante este mes de agosto, y que se celebra cada mañana , de lunes a viernes, de 11.30 a 13.30 horas, con 20 plazas diarias disponibles.

El objetivo es “ofrecer un tempo de socialización a través do xogo e do patrimonio lingüístico vinculado a el, no que a cativada interaccione nun ambiente en que o galego é a lingua de referencia”, inciden los organizadores del programa, diseñado al amparo del departamento de normalización lingüística municipal.

La praza do 8 de marzo, junto al Museo de Bonaval, es el punto de encuentro del grupo, que una vez constituido cada día, desarrollará la actividad por esta zona.

“A praza está convenientemente sinalizada para reunirse, formalizar a inscripción correspondente, e a partir deste referente, moverse pola zona xogando e volver de novo ao punto de encontro onde as nais e pais deixan e recollen os participantes”. Una actividad diaria que se prolongará hasta el próximo 3 de septiembre y que supone “unha oportunidade para que nenos e nenas se apropien do espazo público para xogar do xeito máis libre posible, sen recursos especiais e adquiran as habilidades e os coñecementos que tradicionalmente se asociaban ao xogo libre e que na actualidade, por veces, non chegan a coñecer e practicar”.

Sobre el procedimiento para participar, desde el Concello explican que “no punto de encontro, durante os primeiros 15 minutos da actividade, poderán incorporarse os nenos e nenas que o desexen”.

“Simplemente, as persoas responsables que acudan con eles terán que cubrir o formulario cos datos necesarios para deixalos ao coidado dos monitores de Xandobela Educación e Cultura”, incidiendo en que “non é necesaria unha reserva previa”, y que durante las dos horas que dura cada actividad, los participantes podrán aprender “a xogar e organizarse para ocupar o tempo de lecer de xeito divertido, san, participativo, solidario, respectuoso co medio ambiente..., para ser quen de facelo pola súa conta, sen intervención de guías, sen máquinas, xoguetes complexos ou grandes recursos”.

USO DEL GALLEGO. En este sentido, cabe destacar que las persoas monitoras del grupo actúan de guías, “mais procurarán sempre fomentar a iniciativa e a autonomía das participantes”, señalando que “o seu papel como referentes do xogo facilitará que o sexan tamén do uso do galego e dun comportamento lingüístico libre de prexuízos negativos de cara a que esta sexa a lingua de funcionamento do grupo e na que establezan as novas relacións entre os nenos e nenas”.

Tal y como señalan los promotores de la iniciativa, otro de los objetivos es que los más pequeños conozcan el entorno en el que se desarrollan las actividades, especialmente teniendo en cuenta la cercanía con varios museos de la ciudad y del parque de Bonaval, así como que interaccionen con personas del barrio durante las dos horas que dura la actividad, “co fin de ampliar a rede de socialización, os recursos que lles dean autonomía e seguridade aos nenos e nenas e as posibilidades de uso do espazo público”, señalan sus responsables, haciendo hincapié en que en todo momento “respectaranse as medidas de seguridade sanitaria vixentes”.

La participación será por estricto orden de llegada a la plaza y tras la inscripción correspondiente.