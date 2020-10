Vuelta por fin a las clases presenciales en Bachillerato

A expensas de que se concreten los detalles, los directores de los institutos Antón Fraguas y Pontepedriña tienen el compromiso de la Consellería de Educación para solucionar la cuestionada educación semipresencial que afecta a primero de Bachillerato.

El director del Antón Fraguas ha comunicado a este periódico que la Consellería baraja como solución alternativa ampliar espacios para que todos los jóvenes puedan estar presencialmente separados 1,5 metros. Todo después de recibir la visita del jefe territorial de Educación. Esto implicaría realizar algunas obras en el centro con el fin de hacer aulas más grandes con los espacios actualmente disponibles. En una situación similar está el IES de Pontepedriña, pero la solución para este centro se enfocará de otra forma. Según su director, Javier Dapena, la única alternativa para retomar la presencialidad es aumentar el número de docentes. En todo caso, la propuesta es para Bachillerato, ya que la Formación Profesional en Pontepedriña seguirá impartiéndose de forma semipresencial, algo para lo que faltan recursos técnicos.

SEMANA QUE VIENE. La Consellería de Educación ha confirmado que “desde o luns a totalidade do alumnado asista en modo presencial tanto neste centro (Antón Fraguas) coma no IES da Pontepedriña”. Sobre las soluciones que se aplicarán a los centros, la Xunta traslada que “se van levar a cabo unha serie de acondicionamentos”.

PROTESTAS PREVIAS. Después de un curso interrumpido en marzo por la pandemia sanitaria, los alumnos de primero de bachillerato del IES Antón Fraguas protestaron ayer ante el centro contra la modalidad a distancia. En respuesta a la convocatoria de las familias y de la ANPA, que reclamaron a la Xunta la incorporación de seis docentes, el alumnado manifestó su mayor temor: quedarse atrás.

“Si tuviéramos esos profesores y pudiésemos venir todos los días al instituto daríamos más contenido y no estaríamos por debajo de otros institutos”, explica una de las alumnas, Xoana. Como la mayoría de sus compañeros, estudia Bachillerato enfocada en entrar en la universidad: “Al dar el contenido de esta forma estoy en un nivel inferior con respecto a otros alumnos para la carrera que quiero”, añade a un año de la ABAU. A Xoana la solución propuesta inicialmente por la Consellería, instalar pantallas en aulas vacías para seguir las clases que el profesor imparte en otro espacio, no le convence: “Cuesta atender con un profesor y nos tienen que explicar varias veces, con una pantalla no va a funcionar”.

Los días que no le toca ir al instituto, tres o dos según la semana, su rutina se basa en el aula virtual. Y es ahí donde a ella y a sus compañeros le surgen los problemas: no todos los profesores cuelgan contenido o bien no entienden lo que encuentran. “Muchas veces no termino hasta la noche porque no entiendo las cosas. En inglés necesito la explicación del profesor”, argumenta Antía. También menciona la selectividad que preparará el curso que viene como una de sus principales preocupaciones.

La igualdad de condiciones es lo primero que mencionan Sofía, Celia y Paula, tres compañeras que salieron juntas a la protesta: “Perderemos la mitad del temario. Todos los profesores ya nos han advertido de que tienen que recortar materia”. Algo que les dificulta la preparación de los exámenes: “Para la mitad de la materia nos tenemos que buscar la vida”. Al preguntarles sobre el contenido perdido el curso pasado, desde marzo, la respuesta es clara: no hay repaso, “vamos al día”.

Otro factor es el tecnológico. No todos tienen el mismo acceso a tener un ordenador a su disposición, o una buena conexión. “Una compañera siempre tiene esos problemas. Es una desigualdad entre nosotros, ya no solo con otros centros”, cuenta Paula.