Vuelven a la zona vieja los puestos de venta ambulante y artesanía

··· En lo que se refiere en concreto a las autorizaciones de puestos para el ejercicio de venta de temporada de helados y castañas, las cinco personas solicitantes recibieron su permiso, “condicionada á presentación do xustificante de pago da taxa municipal no prazo de 15 días hábiles”, indican desde Raxoi. La ubicación solicitada fue Cantón do Toural, Alameda, Cervantes, Porta Faxeira y praza do Toural. En cuanto a los puestos de artesanía, se propuso la siguiente distribución: cinco en la praza da Inmaculada, ocho en la rúa Salvador Parga, tres en Cervantes y uno en la praza de Fonseca (fotógrafo).