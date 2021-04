Webinar sobre igualdade na Área Empresarial do Tambre

ESTE LUNS. A Asociación Área Empresarial do Tambre organizará o vindeiro luns un webinar gratuíto sobre as obrigas empresariais en materia de igualdade, titulado Plans e protocolos de igualdade, en colaboración coa empresa Quality Consultores, socio colaborador da asociación empresarial. A xornada se emitirá pola plataforma Zoom ás 16.00 horas. Os relatores serán a directora xeral de Relacións Laborais da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, Elena Mancha, e o responsable do departamento de Consultoría de Quality Consultores, Gonzalo Abelenda, axente de igualdade. redac