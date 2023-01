Xa está aberta a inscripción nos programas de conciliación do Entroido

Santiago. A concellaría de Educación ven de lembrar que están abertos os prazos para inscribirse nos programas de conciliación do Entroido que se van desenvolver, como o ano pasado, nas Escolas Infantís Municipais e no espazo de Lecer María Miramontes. Nas primeiras, o prazo para inscribirse está operativo durante todo o curso; e no segundo abriuse o pasado mércores e pecharase o vindeiro venres, día 20.

Nos obradoiros para a conciliación familiar e laboral das Escolas Infantís municipais, que contan con servizo de madrugadores e comedor, a oferta é de 45 prazas distribuídas entre Meixonfrío-Salgueiriños, Fontiñas e Conxo (15 en cada unha). Están dirixidas a nenos e nenas empadroadas en Santiago, ou que cursen os seus estudos en centros de educación infantil e primaria da cidade, de entre os 3 e os 8 anos, é dicir, segundo ciclo de educación infantil e primeiro e segundo de educación primaria. En canto ao programa de conciliación da ludoteca María Miramontes, é de balde e destinado a menores entre 3 e 12 anos. O prazo para presentarse está aberto ata o 20 de xaneiro. En total, o programa Vacaludos Entroido oferta 73 prazas: 20 para idade de 3 anos; 30 para menores de 4, 5 e 6 anos; e 23 para cativos de 7, 8, 9, 10, 11 e 12 anos.

Todas as persoas que desexen participar na Ludoteca deben estar dadas de alta na sede electrónica do Concello. As familias de menores xa dados de alta no Espazo Miramontes deben cubrir o formulario de solicitude requirido, acreditando coa documentación correspondente, dado o caso, se as circunstancias laborais e familiares mudaron dende a data de alta. ECG